Обращение Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента»

(г. Астана, 5 марта 2018 года)

Құрметті қазақстандықтар!

Наурыз айының еліміздің Тәуелсіздік күнтізбесінде ерекше орны бар.

Көктемнің алғашқы күнінде біз Алғыс айту күнін атап өтеміз.

Сонымен бірге, бұл - Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылған күн.

Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы шуақты көктем айының еншісінде.

Қымбатты әйелдерімізді де мерекесімен наурыз айында құттықтаймыз.

Осы ізгі оқиғалардың бәрі Қазақстан халқын біріктіре түседі.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы да осыған бағытталған.

Біз елдің бірлігі мен мемлекеттің сындарлы саясатының арқасында барлық сынақтардан абыроймен өттік.

Ел иесі қазақ халқының маңына ұйысқан барша этностар оны жоғары бағалайды.

Бүгінде Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында «Қазақ еліне мың алғыс» атты монументтер бой көтерген.

Осынау ізгі бастамалар халқымыздың кең пейілі мен дархан көңілін көрсетеді.

Жақсылықты жадында сақтай білген елдің рухы қашан да биік.

Уважаемые казахстанцы!

Март - особый месяц в календаре Независимости.

В марте мы отмечаем День Благодарности.

Символично, что - это, одновременно, время создания Ассамблеи народа Казахстана.

В марте наш народ празднует священный Наурыз мейрамы.

Также в марте, по традиции, мы чествуем наших дорогих женщин.

Все эти события консолидируют народ Казахстана.

Именно благодаря единству народа и выверенной политике государства мы смогли с честью пройти все испытания.

Сегодня уже в четырех областях Казахстана - Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской открыты монументы Благодарности казахскому народу.

Все эти памятники добровольно построены разными этническими группами Казахстана в благодарность земле и народу, поддержавшим их в трудную годину.

И это вызывает ответную благодарность казахского народа за столь глубокое уважение к нашей национальной истории.

Это взаимное уважение и доверие создают единство нашего народа.

Это важное нравственное начинание, которое подтверждает широту души всех казахстанцев.

Я убежден: благодарность возвышает всех.

Каждый казахстанец внёс свой вклад в рост современного Казахстана.

Я особо признателен этно-культурным объединениям.

Вместе - мы прошли очень сложные времена.

Я благодарен нашему народу, который всегда поддерживал меня в решающие моменты Независимости.

На всех прошедших президентских выборах народ единодушно поддерживал и избирал меня.

Это самая высшая награда для меня.

Именно это придавало сил для работы.

Я работал, работаю и буду работать над тем, чтобы наш народ уверенно смотрел в завтрашний день.

Именно поэтому сегодня в Парламенте Республики Казахстан я обращаюсь к моему народу с новыми социальными инициативами.

Я уже давно обдумывал этот шаг.

Но Казахстану нужно было накопить силы и средства.

И вот - время пришло!

Время предпринять конкретные усилия по укреплению социального единства нашего общества.

И сделать это через масштабные социальные проекты.

Государство идёт на такие, по существу, кардинальные меры.

Идея «Казахстан - наш общий дом» должна наполниться новым осязаемым смыслом.

Учитывая важность новых предложений, я инициировал созыв этого совместного заседания Палат Парламента и Правительства, чтобы обсудить с вами мои новые социальные инициативы, направленные на дальнейшее улучшение благосостояния каждого казахстанца.

Сразу хочу сказать: всё, что будет сегодня предложено - это просчитанная программа.

Это рациональный, и вместе с тем, оптимистичный проект на благо народа.

Я убежден: процветающий Казахстан - это, прежде всего, уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства и отвечающие ему взаимностью и патриотизмом.

Поэтому мы открываем сегодня путь к новым масштабным социальным проектам.

Дорогие друзья!

Сегодня мы готовы сделать новый, масштабный шаг по пути социальной модернизации.

Я предлагаю Пять Президентских социальных инициатив.

Первая инициатива: «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи».

Мы много сделали за последние годы для того, чтобы расширить возможности наших граждан в приобретении жилья.

За 2017 год введено 11,2 млн м² жилья.

Это рекордная цифра.

Однако этого не достаточно.

До сих пор немало семей не имеют собственного жилья.

Это проблема исключительной социальной значимости.

Надо создать все условия для её решения, повысив доступность жилищной ипотеки для широких масс.

Нужны механизмы предоставления дешёвых ресурсов, когда каждый работающий сможет купить квартиру в кредит и обслуживать этот займ с учётом возможностей семейного бюджета.

Поэтому я предлагаю запустить программу «7 - 20 - 25».

Каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный займ в тенге по следующим условиям.

Ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год, а не 14-16% как сейчас.

Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30%, а иногда и до 50%, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20%.

Срок кредита не 10-15 лет, а до 25 лет, чтобы снизить для людей размеры ежемесячных платежей.

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«Жеті - Жиырма - Жиырма бес» бағдарламасы арқылы ипотекалық несиенің:

- жылдық мөлшерлемесі 7 проценттен аспайтын;

- бастапқы жарнасы 20 процентке дейін;

- мерзімі 25 жылға дейін болады.

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Для этого необходимо задействовать возможности Национального банка, банков второго уровня и фондового рынка.

Нацбанку необходимо создать специальную компанию, которая привлечёт не менее 1 триллиона тенге и направит на выкуп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на вышеназванных условиях.

Реализация программы даст мощный импульс жилищному строительству.

В итоге, повысится доступность приобретения жилья для миллионов казахстанцев.

Это так же будет работать на рост экономики, малого и среднего бизнеса, создаёт новые рабочие места.

Мечты многих наших граждан станут реальностью!

Вторая инициатива: «Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников».

Салыстырмалы түрде төмен жалақы алатын қазақстандықтарды қолдау үшін 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап олардың салық жүктемесін 10 есеге азайтып, 1 процент қана салық салуды ұсынамын.

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В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером заработной платы предлагаю с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз - до 1%.

Снижение налоговой нагрузки через индивидуальный подоходный налог надо сделать для тех, кто получает оплату труда не более 25-кратного размера минимального расчётного показателя в месяц.

При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда.

В результате, у не менее одной трети наёмных работников страны, это более 2 миллионов человек, вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей.

В дальнейшем Правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога.

Третья инициатива: «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодёжи».

Сегодня в вузах страны обучаются более 530 тысяч молодых людей, из них почти 30% - по грантам, выделяемым государством.

Для повышения доступа и качества высшего образования предлагаю следующие меры.

В 2018-19 учебном году надо выделить дополнительно 20 тысяч грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно.

Из них 11 тысяч - на обучение бакалавров по техническим специальностям.

Это позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвёртой промышленной революции.

Речь идёт, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники, нано-технологий.

И это тоже забота государства о нашей молодёжи.

Необходимо повысить стоимость новых грантов во всех вузах по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных вузах.

Эти меры будут способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ, что является общемировым трендом.

Это вложения в человеческие ресурсы.

Создавая систему образования по мировым стандартам, нужно уделять должное внимание условиям обучения и проживания студентов.

Сегодня остро стоит вопрос обеспечения студентов вузов и колледжей общежитиями.

Для решения этой задачи надо развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах государственно-частного партнёрства.

Государство, со своей стороны, через Министерство образования и науки будет гарантировать постепенное возмещение части инвестиций, направляемых на строительство общежитий.

Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест.

Это позволит полностью решить вопрос с учётом роста потребности в ближайшие годы.

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Қазір жыл сайын бөлінетін 54 мың грантқа қосымша 2018-19 оқу жылында тағы 20 мың грант бөлу керек.

Оның 11 мыңы жаңа экономикаға қажетті техникалық мамандықтар бойынша бакалаврлық білім беруге тиесілі болады.

Сонымен бірге, 2022 жылдың соңына дейін студенттерге арнап кемінде 75 мың орындық жатақхана салуды тапсырамын.

Бұл алдағы жылдарда өсе түсетін сұранысты ескергеннің өзінде жатақхана тапшылығын біржола шешеді.

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Четвёртая инициатива: «Расширение микрокредитования».

В рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения наиболее эффективным является механизм предоставления льготных микрокредитов.

В 2017 году было выдано 7200 микрокредитов на сумму 32 миллиарда тенге.

При этом ещё 5 тысяч человек, обучившихся по проекту «Бастау Бизнес», не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела.

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Биыл қазақстандықтарға берілетін шағын несиені былтырғымен салыстырғанда 20 миллиард теңгеге көбейтуді тапсырамын.

Сонда оның жалпы сомасы жылына 62 миллиард теңге болады.

Нәтижесінде несие алып, ісін бастайтын азаматтардың саны былтырғыдан 2 есеге артып, 14 мыңға жетеді.

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Поручаю в 2018 году выделить дополнительно 20 миллиардов тенге, доведя общую сумму микрокредитования до 62 миллиардов тенге.

В результате общий охват микрокредитованием составит более 14 тысяч человек, что в два раза превысит уровень 2017 года.

Эту работу следует активно продолжать и в последующие годы.

Значимость этой инициативы в том, что она позволит тысячам людей открыть своё собственное дело.

Хотел бы подчеркнуть, что это особенно важно для сельской местности, для развития предпринимательства на селе.

Пятая инициатива: «Дальнейшая газификация страны».

За годы независимости добыча газа в стране увеличилась с 8 до 52 миллиардов кубометров в год и будет расти дальше.

На сегодня уровень газификации населения в стране составляет почти 50%.

Газифицировано девять областей.

При этом центральные и северные регионы страны всё ещё остаются без газа.

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Біз Қараөзек (Қызылорда облысы) - Жезқазған - Қарағанды - Теміртау - Астана бағыты бойынша магистральді газ құбырын салуымыз керек.

Бұл 2 миллион 700 мың адамды газбен қамтамасыз етумен қатар, Арқаның экологиялық жағдайына зор ықпал етеді.

Астананың өзінде зиянды қалдықтардың ауаға таралуы 6 есеге немесе жылына 35 мың тоннаға азаяды.

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Нам надо реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызыл-Ординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана.

Для этого требуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов.

Это позволит не только обеспечить газом 2,7 миллиона человек, но и создать новые производства малого и среднего бизнеса.

Также улучшится экология.

Только в Астане перевод на газ снизит вредные выбросы в атмосферу в 6 раз или на 35 тысяч тонн в год.

Реализация этого проекта даст возможность в дальнейшем газифицировать и другие регионы.

Вот Пять Президентских инициатив.

Их реализация позволит создать новые рабочие места и будет способствовать дальнейшему росту экономики страны.

Поручаю Правительству и Нацбанку детально проработать механизмы их реализации.

Прошу депутатов Парламента своевременно внести необходимые изменения в законодательство.

Учитывая абсолютную значимость этих инициатив, требуется широкое обсуждение подходов по их эффективной реализации.

Также важно провести разъяснительную работу среди населения и бизнеса.

Партия «Нұр Отан» возьмёт под контроль исполнение этих важных для народа мер.

Уважаемые соотечественники!

Новые меры государства станут ощутимыми для всех казахстанцев, для всех граждан нашей страны.

Общество получит новую возможность планировать будущее, прочно связав свою судьбу с Казахстаном.

Считаю, что необходимо закрепить эту программу законодательно.

Реализация программы наполнит конституционную норму о «социальном государстве» новым конкретным содержанием.

В современных глобальных условиях национальное единство - это социальное единство, а состоявшееся государство - это социальное государство.

Мы смотрим вперед, а не назад.

И я уверен, что вместе мы обязательно сформируем реалистичную, прагматичную казахстанскую модель социального государства и национального благополучия.

Ардақты ағайын!

Бүгінгі бастамалар еліміз тұтас, қоғамымыз тұрақты болса ғана табысты жүзеге асады.

Ал, ел бірлігі - ең бірінші, қазақтың бірлігі.

Жаһандық көштің басында жүретін мерейлі ел болу үшін бірлік пен ынтымақ алдымен өзімізге, қазаққа керек.

Тарихтың өзі дәлелдеген бір ақиқат бар - халқымыз бірлікте болса күшейген, бірлігі қашса әлсіреген.

Қасқа жолды Қасым хан жұртын жұдырықтай жұмылдыра білгенінің арқасында қазіргі қазақ жерінің негізгі аумағын біріктірді.

«Ел бірлігі - ел теңдігі» деген - осы!

«Қазақ ордасының Ликургы» - Әз Тәуке елін татулыққа ұйыта білгендіктен қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман орнатты.

«Байлық - байлық емес, бірлік - байлық» деген сөз сол заманнан қалған қағида.

Ел басына күн туған кезде барша қазақ Абылай ханның ақ туының астына жиналған соң ғана жерін жаудан тазарта алды.

«Біріккен жүз бытыраңқы мыңды алады» деп бабаларымыз осыны айтқан.

Қазақтың осынау 3 ханы - ел тарихындағы 3 асқар тау, оларды асқақтатқан - ел бірлігі.

Сонымен бірге, алтыбақан алауыздықтың кесірінен еліміз аңырап, жеріміз қаңырап қалған кездер де аз емес.

Бұл да - тарихтың ащы сабағы.

«Өткенге қарап, ертеңіңді түзе» деген өсиет бар, себебі, өткеннің өнегесі - бүгінгі күннің баға жетпес байлығы.

Осыны жадында тұтып, тарихтан тағылым ала білген халқымыз Тәуелсіздік дәуірінде татулық пен бірліктің, тыныштық пен тұрақтылықтың арқасында талай табыстарға кенелуде.

Табысымызды еселеп, Тәуелсіздігімізді баянды ете түсу үшін бізге балталаса да бұзылмайтын берік ауызбіршілік керек.

Берекелі бірлігімізді көздің қарашығындай сақтай алсақ, мерекелі тірлігімізге төнетін қауіп жоқ.

Ел мен жердің иесі ретінде Қазақстандағы жақсы мен жаманның бәріне қазақ жауапты.

Осы ұлы жауапкершілікті сезініп, барша ұлыстардың ұйытқысы болып, өзгеге өнеге көрсете білейік.

Сонда ғана, халқымыздың атын иеленген қасиетті Қазақстанымыз көркейіп, дами береді.

Еліміздің көңілі жайлы, тұрмысы майлы болады.

Осыны үнемі есте тұтып, тың міндеттерді тындырымды жұмысқа ұластырайық!

Іске сәт!