Врачи рассказали о состоянии поступившей со следами побоев девочки 

Девочка адекватная, в сознании, кушает, играет, температуры ничего нет, отвечает на вопросы, с ней работают психологи.

Заведующий отделением нейрохирургии городской детской больницы №2 Ербол Козбагаров рассказал о состоянии девочки, которая поступила в больницу со следами побоев и гемотомой в мозге, сообщает МИА «Казинформ».

«Девочка адекватная, в сознании, кушает, играет, температуры ничего нет, отвечает на вопросы, с ней работают психологи. Синяки в стадии цветения, разные по времени получения, сейчас постепенно уходят», - сказал он на встрече с журналистами.

Он рассказал, что она поступила в больницу 1 марта.

«Доставлена по скорой медпомощи в сопровождении дяди с жалобами на головные боли, общемозговую симптоматику и синяки по всему телу. Ребенка осмотрели, провели компьютерную томографию головного мозга. Ребенок прооперирован в тот же день. В послеоперационный период ребенка состояние стабильное. Операция шла 1,5-2 часа», - сообщил Е.Козбагаров.

Он отметил, что врачи не могут определить, вследствие чего девочка получила травму. При этом, он сообщил, что навестить девочку периодически приходит ее дядя.

«Судебные эксперты осмотрели ребенка, дадут ответ (было ли насилие, прим. ред). Родственники говорят, что ребенок упал», - сказал Е.Козбагаров.

Напомним, 3 марта жительница Астаны опубликовала пост в Facebook, где разместила фотографию лежащей с ней в одной палате девочки и сообщила, что малышка была сильно избита своим дядей. Позже, ситуацию на контроль взяли Уполномоченный по правам ребенка РК Загипа Балиева и Министерство внутренних дел РК.

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