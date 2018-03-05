Что известно о знаменосце паралимпийской сборной Казахстана

С инвалидностью первой группы он пришел в спорт и добился высоких результатов.

Трое североказахстанских спортсменов в составе национальной сборной Казахстана сегодня отправились на Паралимпийские игры в Пхенчхан, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, они выступят в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.

«На церемонии торжественного открытия Паралимпиады знамя Казахстана предстоит нести нашему земляку Кайрату Канафину. Для него это уже вторые Игры в спортивной карьере. В 2014 году он первым из казахстанцев принял участие в паралимпийских соревнованиях по биатлону», — рассказали в пресс-службе.

Кайрат Канафин родился и вырос в Петропавловске. Работал механизатором. Более 20-ти лет назад получил производственную травму глаз. С инвалидностью первой группы он пришел в спорт и добился высоких результатов. На предстоящей Паралимпиаде К.Канафин будет выступать в сопровождении гида Антона Ждановича. Вместе с ним в Пхенчхан поехали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Герлиц и Сергей Усольцев. Все трое — воспитанники опытных тренеров Марии и Ивана Дробязко.

«В Пхенчхане североказахстанцы стартуют 10 марта, завершат свое выступление 18 марта. Им предстоит преодолеть множество дистанций — коротких и длинных, классическим и коньковым ходом, выступая как в лыжных гонках, так и в биатлоне по завоеванным лицензиям», — сообщили в пресс-службе.