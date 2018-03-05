«Заряженный» Jaguar F-Type SVR получил яркую версию Graphic Pack

В преддверии Женевского автосалона 2018 года британская компания Jaguar официально представила особое «заряженное» купе F-Type SVR Graphic Pack Coupe.

В компании отметили, что «графический» пакет Graphic Pack будет доступен «без каких-либо дополнительных затрат» в шести различных вариациях, каждая из которых посвящена автоспорту.

По существу, новая опция подразумевает эксклюзивные наклейки на кузове «заряженного» купе Jaguar F-Type SVR Coupe, которые расположены на передней части, боковых зеркалах заднего вида, боковых «юбках» и заднем аэродинамическом «крыле».

Помимо самой наклейки, также указывается цифровое обозначение «575», которое говорит об отдаче силового агрегата эксклюзивного автомобиля. Для особого «заряженного» купе Jaguar F-Type SVR Graphic Pack Coupe будет доступно несколько эксклюзивных цветовых решений.

Помимо этого, пакет Graphic Pack добавляет светящиеся дверные пороги и фирменные таблички в салоне. В пресс-центре бренда сообщили, что купе Jaguar F-Type SVR Graphic Pack Coupe можно будет купить «в течение ограниченного времени».

Более подробная информация об эксклюзивной новинке Jaguar F-Type SVR Graphic Pack Coupe будет озвучена на официальной презентации, которая состоится в рамках Женевского автосалона 2018 года.

Via livecars

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!