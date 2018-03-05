В Брюсселе судят депутата за убийство мужа любовницы
Судебный процесс продлится три недели.
Судебный процесс над депутатом регионального парламента бельгийской Фландрии и его бывшей сотрудницей стартовал в понедельник в Брюсселе, передает РИА Новости.
Как сообщила телерадиокомпания RTL, 64-летний Кристиан Ван Эйкен и Сильвия Б., с которой он состоял в любовной связи, обвиняются прокуратурой в умышленном убийстве мужа последней.
В июле 2014 года 45-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире. Он был убит выстрелом в голову.
Обвиняемые свою вину категорически отрицают. Судебный процесс над ними продлится три недели. В связи с выдвинутыми против Ван Эйкена обвинениями парламент Фландрии лишил его депутатской неприкосновенности.
В случае если суд признает обвиняемых виновными, им грозит до 30 лет тюремного заключения.
Александр Шишло
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