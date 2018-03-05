Обеспечивая законность процессуальных действий

А. Байжуманова,

судья суда № 2 г. Костаная

Президентом Н. Назарбаевым в Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 годы инициирован новый этап модернизации уголовного процесса, направленный на защиту прав человека, расширение состязательности и судебного контроля.

Как известно, в 2015 году был внедрен институт следственных судей с учетом опыта европейских стран. За два года функционирования он показал свою самостоятельность и эффективность. Лица, вовлеченные в орбиту уголовного преследования, активнее стали пользоваться своим процессуальным правом по обжалованию решений, действий следствия и дознания, а также прокурора.

В рамках правовой реформы предлагалось дальнейшее расширение сферы судебного контроля, особенно по вопросам санкционирования процессуальных действий правоограничительного характера.

В этом направлении проведена масштабная правовая реформа, расширившая сферу судебного контроля путем передачи всех без исключения действий, проводимых в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, связанных с ограничением прав граждан, в следственные суды.

С начала текущего года УПК РК действует с учетом внесенных 21.12.2017 года в кодекс изменений. В первую очередь расширились полномочия следственных судей.

Так, перечень санкционируемых следственным судьей действий расширен с 16 до 18 пунктов. К ведению следственных судей дополнительно отнесены санкционирование меры пресечения в виде залога, что раньше относилось к ведению прокуратуры.

На совещании председателем Верховного Суда было озвучено, что за 2017 год прокурорами было санкционировано три тысячи ходатайств о применении в отношении подозреваемых залога, тогда как судами республики за указанный период было санкционировано всего около 30 залогов. Кроме того, санкционированию следственными судьями теперь подлежат негласные следственные действия, санкционирование принудительного получения образцов и освидетельствования.

Внесены изменения в пп. 7 ч. 2 ст. 55 УПК РК теперь по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве защитника, следственный судья рассматривает не только вопрос о назначении экспертизы, но и о производстве органом уголовного преследования иных следственных действий, за исключением негласных следственных действий, если органом уголовного преследования в удовлетворении такого ходатайства было необоснованно отказано либо по нему не принято решение в течение трех суток.

В связи с передачей следственным судьям санкционирования негласных следственных действий ч. 2 ст. 55 УПК РК дополнена п.п. 8-1) и 8-2), согласно которым следственный судья по мотивированному ходатайству органа досудебного расследования рассматривает вопрос о продлении срока уведомления лица о проведенных в отношении него негласных следственных действиях до одного года; а также дает согласие органу досудебного расследования на неуведомление лица о проведенных в отношении него негласных следственных действиях.

Изменениям в сторону сокращения подверглись и сроки рассмотрения некоторых следственных действий. Так, если ранее для санкционирования временного отстранения от должности, запрета на приближение, эксгумации трупа, принятия решения о депонировании показаний следственному судье предоставлялось трое суток, то теперь этот срок сократился до 24 часов с момента поступления материала; для рассмотрения вопроса о санкционировании негласных следственных действий следственному судье отведено всего 12 часов, в случае необходимости проверки обоснованности негласных следственных действий этот срок может быть продлен до 24 часов. Все это свидетельствует о повышении нагрузки и ответственности следственных судей при принятии решений.

Вместе с тем ряд изменений направлен на оперативность и самостоятельность следственных судей. Так, ч. 2 ст.56 УПК РК определяет, что следственный судья рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, единолично, без проведения судебного заседания. Если необходимо исследовать обстоятельства, имеющие значение для принятия законного и обоснованного решения, либо имеется ходатайство прокурора или стороны защиты, следственный судья разрешает вопрос о проведении судебного заседания с участием соответствующих лиц и прокурора.

При разрешении вопроса о санкционировании наложения ареста на имущество теперь проведение судебного заседания не обязательно. Такое ходатайство рассматривается следственным судьей единолично, без вызова сторон в судебное заседание.

Участие прокурора в санкционировании ограничивается лишь правом ознакомления с материалами уголовного дела, подтверждающими обоснованность ходатайства, согласованием направленных начальником дознания или следователем ходатайств о санкционировании следственных действий, а также принесением ходатайств на действия следственного судьи по обращению следователя или начальника дознания.

Вместе с тем в силу ч. 3 ст. 153 УПК РК мера пресечения, избранная по согласованию или указанию прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу, может быть отменена или изменена только с согласия прокурора.

Внесенными изменениями предусмотрено прямое обращение следователя и начальника органа дознания к следственному судье о проведении следственных действий в виде выемки, обыска, освидетельствования, эксгумации и др., копия ходатайства направляется прокурору для сведения.

Претерпели изменения сроки доставления задержанного гражданина в суд для избрания меры пресечения. Если раньше срок задержания определялся 72 часами, то теперь согласно ч. 4. ст. 131 УПК РК лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления на срок не более 48 часов, а несовершеннолетний - на срок не более 24, за исключением следующих случаев, когда допускается задержание на срок не более 72 часов:

- при задержании по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, террористического или экстремистского преступления, преступлений в ходе массовых беспорядков, в составе преступной группы;

- при задержании по подозрению в совершении тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также умышленных преступлений, повлекших смерть человека;

- при невозможности обеспечить свое временное доставление лица к следственному судье вследствие отдаленности или отсутствия надлежащих путей сообщения, а также в условиях чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

П. 3 дополнена ст. 136 УПК РК «Основания для применения мер пресечения». Теперь к лицам, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений в сфере экономической деятельности, кроме уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой», 218 «Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем», 231 «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», 234 «Экономическая контрабанда», 248 «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» и 249 «Рейдерство» Уголовного кодекса РК, мера пресечения в виде содержания под стражей не применяется, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4) и 5) ч. 1 ст. 147 настоящего Кодекса (подозреваемый пытался скрыться или скрылся от органов уголовного преследования или суда; подозревается в совершении преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации).

В целом внесенные изменения направлены на защиту прав и свобод граждан. И главная роль отведена в этом следственным судьям. Значимость следственного судьи носит характер юрисдикционного судебного органа, не связанного непосредственными функциями по расследованию преступлений и уголовных проступков, но обеспечивающего законность процессуальных действий должностных лиц органов уголовного преследования и рассматривающего жалобы на их действия.