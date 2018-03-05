Повышая оперативность и эффективность

Сакен Жукенов,

директор Юридического департамента

Министерства информации и коммуникаций РК

Согласно Конституции Республики Казахстан решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории республики.

В научно-правовом комментарии к Конституции Республики Казахстан под редакцией Г. Сапаргалиева отмечается, что суд при осуществлении правосудия наделен правом государственного принуждения. Своим решением суд через институт судебных исполнителей принуждает ответчика к исполнению судебных решений.

Согласно ст. 430 Уголовного кодекса неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению влечет уголовную ответственность.

Все вышеуказанное свидетельствует о том, что в нашем правовом государстве правосудию, обязательности и своевременности исполнения каждого судебного решения придается особо важное значение.

Здесь также уместно напомнить высказывание великого философа Аристотеля, изложенное им в труде «Политика», о том, что «не было бы никакой пользы от правосудия, если бы решения суда не приводились в исполнение».

Казалось бы, у государства со своей силой государственного принуждения не должно быть проблем в своевременности надлежащего исполнения исполнительных документов. Однако сегодня одним из вопросов, требующих своего разрешения, является проблема обеспечения государством мер по исполнению вступивших в законную силу судебных актов о взыскании денежных средств с ответчиков в пользу государства.

Как известно, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом «О государственном имуществе» государственный орган как юридическое лицо создается в форме государственного учреждения.

Государственному учреждению предоставляется имущество собственника на праве оперативного управления в соответствии с целями его деятельности, в том числе здания, транспорт и иное имущество. Государственные учреждения не могут иметь собственных доходов. В то же время государственным органам предоставлено право самостоятельно заключать гражданско-правовые сделки, например, по приобретению товаров, производству работ, осуществлению государственных закупок и т.д.

Вместе с тем в случае ненадлежащего исполнения обязательств поставщиками по заключенным гражданско-правовым договорам у государственного органа возникает обязанность по проведению претензионно-исковой работы.

В случае предъявления иска о взыскании денежных средств с контрагентов государственные органы просят суды осуществить взыскание в пользу государства, поскольку в соответствии с действующим законодательством они не могут сами получать доходы.

В этой связи в случае удовлетворения судом иска государственного органа с вынесением судебного решения о взыскании денежных средств с ответчика в пользу государства в исполнительных документах в качестве взыскателя указывается государство.

При этом согласно Типовому положению о юридических службах государственных органов Республики Казахстан, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2006 года № 1072, одной из функций юридических служб государственных органов является обеспечение принятия мер по исполнению вступивших в законную силу судебных актов. В данной работе необходимая координация и методологическая помощь со стороны уполномоченного органа по исполнительному производству отсутствует, а Координационный совет юридических служб сконцентрирован лишь на нормотворчестве.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 15 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. Взыскателем является физическое или юридическое лицо, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный документ.

Согласно ст. 16 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» сторонам исполнительного производства предоставлены права, например, по заявлению ходатайств, обжалованию действия (бездействие) или решения судебного исполнителя по вопросам исполнительного производства и иные права.

Однако государственные органы на практике не могут воспользоваться указанными правами, поскольку они не являются стороной исполнительного производства. Как указано выше, в исполнительных документах в качестве стороны (взыскателя) признается государство.

Более того, даже процедура направления исполнительных документов судебным исполнителям по взысканию в доход государства в соответствии со ст. 241 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан осуществляется без участия государственного органа - истца.

Данное положение ограничивает права государственных органов по участию в исполнительном производстве, а также приводит к снижению заинтересованности государственных органов по своевременному исполнению судебных актов.

Так, на практике государственные органы вынуждены направлять запросы судебным исполнителям для предоставления информации по исполнению судебных актов.

В свою очередь, ответы на данные запросы могут быть и не представлены. Также данная ситуация порождает излишнюю переписку и снижает оперативность исполнительного производства. Таким образом, данная практика не приводит к эффективному исполнению судебных актов.

Кроме того, на практике возможны случаи возврата исполнительных документов без соответствующего извещения государственного органа, инициировавшего иск.

Одним из решений данной проблемы, на наш взгляд, является проработка вопроса законодательного закрепления государственных органов, инициировавших судебное разбирательство, в качестве взыскателей по исполнительным документам в доход государства, либо, по крайней мере, предоставить им права взыскателя. Государственные органы смогут принимать непосредственное участие в исполнении судебных актов, в случае необходимости обжаловать действия и решения судебных исполнителей.

Предложенный правовой механизм позволит обеспечить открытость и эффективность исполнительного производства, а также заинтересованность государственных органов в исполнении судебных актов. При данном подходе возможно полноценное использование государственными органами Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства.

Другим альтернативным решением данной ситуации является законодательное закрепление единого государственного органа в качестве взыскателя по всем исполнительным документам в доход государства. Это может быть Министерство финансов как орган ответственный за полноту и своевременность государственных доходов. Либо возможно усилить роль Министерства юстиции, так как оно уже является государственным органом, обеспечивающим своевременность исполнения исполнительных документов, с закреплением отдельного показателя по взысканию денежных средств в пользу государства.

Концентрация вопросов по взысканию денежных средств с ответчиков в пользу государства в едином ответственном государственном органе явилась бы высокоэффективным механизмом государственного контроля и реализации государственной политики в этой сфере, а также внесло бы значительный вклад в решение вопроса пополнения бюджета.