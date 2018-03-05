Нигматулин: Инициативы президента – это грандиозная программа соцперемен
Самое главное – как всегда, все президентские инициативы продуманы, реалистичны и опираются на чётко просчитанные возможности отечественной экономики.
Фото : Пресс-служба мажилиса5 марта 2018, 14:54
Председатель мажилиса прокомментировал обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.
Сегодняшнее обращение Президента страны Н.Назарбаева – это убедительное подтверждение неизменности его стратегического курса на социальную модернизацию нашего общества. Пять социальных инициатив Президента – это грандиозная программа социальных перемен, - отметил Н.Нигматулин.
Нурлан Нигматулин отметил, что социальные инициативы президента - это комплекс уникальных и беспрецедентных мер, направленных на повышение благосостояния всех казахстанцев.Самое главное – как всегда, все президентские инициативы продуманы, реалистичны и опираются на чётко просчитанные возможности отечественной экономики. Теперь задача депутатов казахстанского Парламента - законодательно закрепить эту масштабную президентскую программу, - сказал в завершение Нурлан Нигматулин.
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