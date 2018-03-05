В МОН РК рассказали о новой системе аттестации учителей

В Казахстане будет проводиться аттестация педагогических работников на присвоение или подтверждение квалификационных категорий по новой системе. Об этом сообщило Министерство образования и науки РК на официальный запрос Zakon.kz.

По данным ведомства, аттестацию планируется проводить в два этапа. Первый этап - национальное квалификационное тестирование, второй этап - комплексное аналитическое обобщение итогов деятельности.

«В настоящее время в министерстве создана рабочая группа по разработке новых Правил аттестации. В состав группы вошли депутаты Мажилиса Парламента РК (по согласованию), представители АОО «Назарбаев интеллектуальные школы», профсоюзных организаций, методических кабинетов, заместители директоров школ, педагоги, а также руководители отделов образования, службы управления персоналом», - говорится в сообщении.

Рабочей группой разработан проект новых Правил аттестации, который будет размещен на сайте МОН РК. В правилах предусмотрено тестирование педагогов по модулям: «Содержание учебного предмета» и «Методика преподавания».