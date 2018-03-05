В поддержку добросовестных налогоплательщиков

Дина Амирова

Как известно, в нашей стране с 1 января 2018 года введен в действие новый Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Данный Кодекс содержит множество важных изменений, о значимости которых рассказывает руководитель управления разъяснительной работы Департамента по государственным доходам г. Алматы Зангар Шындали.

- Зангар Аскарович, какие изменения в Кодексе наиболее важны для наших граждан?

- В первую очередь данный Кодекс задал новую стратегию, так как он полностью ориентирован на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Новый Кодекс предусматривает стимулирование для различных секторов экономики и упрощение администрирования, поощряет самостоятельную уплату налогов. Также важно отметить, что он написан простым понятным языком и разделен на части - для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц - для каждого существует своя часть. Читателю не надо перелистывать весь кодекс, разыскивая пояснения для своей ниши, ему предоставлен четко структурированный Кодекс.

- Поясните, какие изменения произошли в сфере социальных налогов?

- Упрощения коснулись ставок налогов некоторых социальных платежей. Так, социальный налог, который работодатель платил за своих работников за счет своих средств, раньше составлял 11 процентов, теперь - девять процентов. Это сделано для того, чтобы не перегружать работодателя, оставляя ему возможность для дальнейшего развития. Также для поддержки малого и среднего бизнеса предусмотрено снижение налоговой ставки стоимости патента - с двух процентов до одного к объекту налогообложения (за исключением торговой деятельности, там сохраняются те же два процента).

- Что предусмотрено новым Кодексом в отношении предпринимателей?

- Решены проблемы индивидуальных предпринимателей, которые когда-то открыли свое дело, но по каким-то причинам не сдавали отчетность длительное время. Ранее, согласно закону, они признавались бездействующими, в результате чего с ними не работали банки (не открывали счета, не перечисляли и не переводили деньги). ИП направляли в налоговый орган и требовали сдать отчетность. Также у ИП возникали вопросы и недовольство - почему они должны платить каждый месяц, независимо от того, был ли у них доход или нет. Таким образом, в среднем за пять лет «набегало» около 250 тыс. тг. Теперь эту норму убрали - согласно новому Кодексу, ИП и частнопрактикующие лица не уплачивают социальный налог при отсутствии дохода.

Далее, освобождены от уплаты подоходного залога лица, которым простили банковскую задолженность. Раньше отмененная или прощенная задолженность считалась доходом и с нее необходимо было уплатить налог. Возникал логичный вопрос - как ее будут оплачивать люди, у которых нет возможности погасить долг? Избавились от одного долга - приобрели другой. В результате длительных обсуждений данную норму исключили.

- Предусмотрены ли какие-либо позитивные новшества для граждан, которые не являются предпринимателями?

- Ранее действовала норма, согласно которой физические лица, транспорт которых числился в угоне, продолжали платить налог (до момента, пока авто не снято с учета). Теперь, по новому Кодексу приостанавливается начисление налога с момента возбуждения уголовного дела об угоне транспорта (т.е. полиция предоставляет сведения в налоговый орган, на основании которых мы приостанавливаем начисление налога).

Также необходимо отметить, что все шероховатости в практике применения новых норм будут трактоваться в пользу налогоплательщиков, то есть если налогоплательщик действует в соответствии с нашими разъяснениями, а, допустим, через год позиция поменялась - его не оштрафуют.

Кроме того, благодаря новому Кодексу появилось два пути для тех, кто сдает имущество в аренду. Первый - можно не регистрироваться как ИП, но в конце года исполнить свои обязательства - предоставить налоговую отчетность и уплатить 10 процентов за год. Второй - зарегистрироваться и выбрать режим патента, при этом выплата составит всего один процент.

Предусмотрена новым Кодексом и поддержка для усыновителей. Так, одному из родителей, усыновивших ребенка (детей), в размере 75-кратного МДП идет освобождение от налогов. То есть, сейчас эта сумма составляет примерно 1 600 000 тг. Если усыновитель продал квартиру за 2 млн тг, то эта сумма освобождается от налога и оплачивается только с 400 тыс. Также решается и вопрос с заработной платой - пока миллион 600 тыс. тг не будут исчерпаны -по зарплате налог не отчисляется.

- Как будут теперь проходить проверки?

- Часть проверок отдадут в аутсорсинг, что достаточно удобно, поскольку при передаче бухгалтерского учета в аутсорсинг компания-заказчик передает ответственность за правильность и свое временность расчетов налогов и сборов другому юридическому лицу по договору, который предусматривает согласованное ведение бухгалтерского учета. В целом проверки будут организованы по системе трех секторов. Схематически это можно представить так: налогоплательщиков поделят на три цвета: зеленый - добросовестные, желтый - те, кого проверять следует выборочно или им будут направляться уведомления, красный - требующие контроля, в отношении которых будут приниматься определенные меры. Таким образом, налоговые органы будут заниматься непосредственно работой с лицами, имеющими определенные проблемы в нашей сфере, а добросовестным налогоплательщикам и предпринимателям будет оказываться всесторонняя поддержка и создаваться благоприятные условия для их деятельности.