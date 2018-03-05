Фактор совершенствования судопроизводства

Казбек Абишев,

председатель Есильского районного

суда Акмолинской области

В условиях проводимой судебно-правовой реформы особое значение приобретает совершенствование процедуры судопроизводства, расширение доступа граждан к правосудию и гласность разбирательства дел судами общей юрисдикции.

Одним из путей совершенствования организации судопроизводства служат повышение уровня информатизации судов, их компьютеризация, расширение применения компьютерных технологий, создание на этой базе современных и надежных систем отбора, хранения информации, доступа к ней, а также ее использование и распространение.

В обстановке постоянно растущей нагрузки на судей, требований о сокращении сроков и повышении качества рассмотрения дел современные информационные системы способны обеспечить быстрый доступ судей к банкам законодательных данных, к обобщенным материалам судебной практики, особенно в новых и развивающихся областях права, повышают возможности научных исследований. Они позволят автоматизировать, а значит, унифицировать судебное делопроизводство, обеспечить высокое качество исполнения судебных документов. Внедрение современных технологий и методов диктуется также необходимостью расширения информирования общества о деятельности судов как одного из условий справедливого судебного разбирательства.

Информатизация судов предполагает принятие единой концепции и выработку согласованного с судами подхода к созданию базовых программно-аппаратных комплексов, средств информационного, нормативно-правового, организационно-методического и кадрового обеспечения деятельности судов и системы судебного департамента.

Принципиально новым направлением информатизации судов является создание компьютерных систем протоколирования судебных заседаний, средств автоматизированного сбора и анализа первичной судебной информации. Унификация системы первичных информационных ресурсов является одним из важных условий эффективного информационного взаимодействия судов разных инстанций, следственных органов, органов прокуратуры и адвокатуры.

Современные информационные технологии позволяют, используя системный подход, решить задачи, отражающие все этапы движения и состояния дела и обеспечивающие регистрацию дел или исковых материалов и процессуальную переписку, передачу дел в архив, наработку статистических отчетов и т.д. Это позволяет руководству суда оперативно получать на экране своего компьютера (или в распечатанном виде) любые сведения о прохождении дела, группы дел, загруженности и планах судей и т.д., обеспечивая принятие ими квалифицированных и обоснованных управленческих решений.

Разумеется, решение по делу нуждается в обязательном редактировании - компьютер юридических решений не принимает и не предлагает, но предложенная технология исключает повторный набор с клавиатуры, все необходимые реквизиты вставляются в документ автоматически. Когда судья принимает решение о принятии дела к своему производству, он или по его поручению секретарь канцелярии делает необходимую пометку, и система автоматически присваивает делу учетный номер. Таким образом, за счет передачи компьютеру максимального числа технических операций удается освободить время и внимание судьи для отправления правосудия, а компьютерная технология судебного делопроизводства уже сегодня способна полностью заменить внутренний бумажный документооборот. Использование принципиально новых информационных технологий обнаружило кроме указанных достоинств и преимуществ и ряд субъективных и объективных проблем, требующих своего последовательного решения.

К субъективным проблемам относится, прежде всего, подготовка судей и работников секретариата к использованию компьютерной техники и программного обеспечения. Эффективность работы судей существенно возрастает, что уже видно в судах, применяющих компьютерные технологии. Однако прежде чем это становится заметным, судье необходимо потратить время на обучение, что при нынешней огромной их загруженности сделать весьма не просто.

Образуется замкнутый круг: чтобы экономить время, надо его сначала потратить, а на это времени нет. В результате судьи используют лишь десять процентов возможностей предоставленного им программного обеспечения. Более того, многие судьи и не подозревают о широких возможностях электронных технологий, воспринимают компьютер как усовершенствованную пишущую машинку.

К объективным проблемам (помимо очевидных финансовых) следует отнести отсутствие ведомственных стандартов на структуру форм первичного учета информации, форм правовых документов и программного обеспечения. Крайне важно обеспечить единство таких стандартов не только среди пользователей судов разных уровней, но и во всей системе правоохранительных органов.

Разумеется, что сама по себе информатизация не может превратить неэффективно управляемую организацию в эффективную, но она может помочь хорошо управляемой организации работать еще более эффективно и действенно.

Преимущества информатизации прежде всего связаны с повышением эффективности самой системы судопроизводства, и поэтому обязательной предпосылкой для любой попытки информатизации является хорошая, должным образом управляемая структура самой организации.

В этой связи момент для широкомасштабного внедрения компьютерных технологий в судопроизводство как нельзя удобен, поскольку вся судебная система Казахстана переживает период глубокого реформирования. Гораздо труднее внедрять информационные технологии в организациях с уже устоявшимися формами и методами работы, сложившимися традициями делопроизводства, убеждая соответствующее руководство в необходимости внесения существенных корректив в эти формы и методы.