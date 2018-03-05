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Bugatti анонсировала новую версию гиперкара Chiron

Компания Bugatti официально анонсировала премьеру новой модификации купе Chiron.

Фото : 5 марта 2018, 15:11

Никакой информации о том, что нас ждёт в Женеве, компания не опубликовала. Коротенький видеоролик сопровождается заголовком «Further shaping our category» (примерный перевод – «дальнейшее формирование нашей категории»).

Если мы не ошибаемся, у анонсируемого экстремального купе Bugatti Chiron имеется иная выхлопная система с новыми патрубками, а также уникальное оформление экстерьера. Возможно, что Женевский автосалон-2018 станет местом дебюта эксклюзивного купе Bugatti Chiron, построенного в единственном экземпляре под заказ богатого клиента.

Напомним, ранее представители компании заявляли, что новая модель Bugatti Chiron не получит версию Grand Sport (кабриолет в словаре Bugatti). Это также может означать, что компания планирует выпустить «заряженную» версию модели. В общем, вся мировая общественность заинтригована. Ответ мы получим в ближайшее время.

Via livecars


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