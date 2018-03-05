В Астане начинаются работы по открытию ливневых канализаций

На совещании были обсуждены вопросы паводковой ситуации.

Заместитель акима Косман Айтмухаметов сегодня на еженедельном аппаратном совещании доложил о паводковой ситуации в столице, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Астаны.

По его словам, «Комплексный план по организованному пропуску паводковых вод на территории столицы в 2018 году» утвержден.

В настоящее время работает бригада по маршрутному обследованию озера Майбалык, это район Кызылсуата и выше. Большой воды там не ожидается.

«В настоящее время по Майбалыку есть 20-процентный резерв емкости. На сегодня там порядка 60 млн кубов воды есть. Критическая емкость – 82-84 млн кубов», – сообщил Косман Айтмухаметов.

Также было отмечено, что проведены объезды по частному сектору районов Алматы и Сарыарка. В данном направлении районными акиматами работа ведется, ситуация стабильная.

По его словам, в данное время начинаются работы по открытию ливневых канализаций на основных улицах города.

Завтра в Астане ожидается +3…+5 °С тепла, сильный ветер с порывами до 30 м/с.

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