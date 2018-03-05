Уголовное дело расследуют по факту избиения 5-летней девочки в Астане

Обстоятельства выясняются.

Уголовное дело начато по факту избиения ребенка в Астане, передает Zakon.kz.

"По сообщению медицинского учреждения Астаны Департаментом внутренних дел начато досудебное расследование. Обстоятельства выясняются. Другие данные досудебного расследования согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат", - сказано в сообщении пресс-службы столичного ДВД.

В отношении кого и по какой статье ведется расследование, не сообщается.

Напомним, 3 марта благодаря женщине, лежащей в детской больнице №2 со своим ребенком, стало известно о жестоком обращении с 5-летней девочкой, которую избитой экстренно доставили в больницу. Ее госпитализировали с диагнозом: синдром жестокого обращения с детьми, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая субдуральная гематома левой гемисферы головного мозга, дислокационный синдром, множественные ушибы, кровоподтеки мягких тканей лица, тела, конечностей. В этот же день девочке провели операцию по удалению субдуральной гематомы. Как сообщили в офисе Уполномоченного по правам ребенка в РК, Загипа Балиева подключила к данному делу Министерство внутренних дел РК, при этом официальная информация по этому вопросу будет озвучена в предстоящий понедельник. Пока врачи не могут определить, вследствие чего девочка получила травмы. Навестить девочку периодически приходит ее дядя. Ее состояние сейчас стабильное.

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