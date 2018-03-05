18 женщин старше 100 лет живут в Шымкенте 

Самая старшая жительница города 111 лет.

Дольше всего, судя по гендерному составу долгожителей, в Шымкенте живут женщины. Из 20 долгожителей Шымкента 18 – представительницы прекрасной половины человечества. И каждая из них либо труженница тыла, либо мать-героиня, сообщает BNews.kz.

Самая старшая жительница города – Гульчешек Колаева, обладательница подвески "Күміс алқа". 10 января женщина отметила свой 111 день рождения.

Ещё двум женщинам, труженицам тыла – Алпе Есжановой и Назым Мамбеталиевой по 109 лет. Труженице тыла Айше Назаркуловой – 106 лет. Обладательнице знака "Алтын алқа" Ширин Абдуллаевой – 103 года, столько же матери-героине Канаш Кузербаевой и труженицам тыла Хабибе Файзиевой и Хайринисе Татаровой.

"Трём труженицам тыла Айше Абдуллиной, Улшым Байботаевой, Нагиме Беккараевой и обладательнице знака "Күміс алқа" Уфан Куланбаевой по 102 года. Труженицам тыла Орынкул Адильбековой, Марии Сидоренко и матери-героине Саткын Отарбаевой по 101 году. Двум труженицам тыла Кенескуль Бакбай, Марии Ковальчук и обладательнице подвески "Күміс алқа" Бибисаре Иржановой по 100 лет", - рассказали в акимате.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!