Бесправное положение женщины в исламе – миф

Ислам велит относиться к женщине очень уважительно, ущемление их прав строго наказывается.

Права женщин в исламе настолько важны, что даже в своей прощальной проповеди Пророк Мухаммед говорил о необходимости хорошего отношения к женщинам и доброте к ним, «потому что они – ваши спутники и преданные помощники», подчеркнула эксперт Иман Куанышкызы в интервью порталу Zakon.kz.

- Иман, вы много пишите об исламе и сегодня, накануне женского праздника 8 марта хотелось бы поговорить с вами о женщинах-мусульманках, их роли в семье и обществе. Многие думают, что в ислам женщины идут от безысходности, в основном из уязвимых слоев населения, забитые, неуверенные в себе, беззащитные, необразованные… Так ли это?

- Да, мне знаком такой стереотип. На самом деле люди приходят к религии, когда они готовы к духовному развитию, дальнейшему духовному познанию. Кто-то может осознать такую готовность в каких-то сложных жизненных обстоятельствах, понимая, что его обычного эмоционального ресурса недостаточно, чтобы полноценно жить дальше. Такой человек уже не хочет надеяться на авось или на гороскопы, он выносит свою духовную опору за пределы повседневного материального мира и обращается к Всевышнему. Для такого человека это шаг вперед, а кому-то со стороны может показаться, что это жест отчаяния, безысходности.

Вы знаете, каждый в исламе найдет то, что ему необходимо. Например, неуверенные в себе люди увидят, что ислам дает определенный свод правил, который помогает развиваться духовно, работать над собой, строить свою личность и идти вперед, несмотря на жизненные трудности.

Вообще стереотипы в нашем обществе имеют среди прочего и историческую основу. Я, к примеру, однозначно не могу согласиться с клеймом «необразованных» мусульманок, потому что даже в 19 веке наши предки старались давать знания своим дочерям, отправляли их на занятия к муллам, нанимали учителей, которые кочевали с их аулом. Понимая, что получение знаний является обязанностью каждого человека, в исламе вне зависимости от гендера наши уважаемые ата-бабалар считали своим долгом дать образование детям, несмотря на то, что это было дорогое удовольствие.

Далее, именно ислам принес в казахские степи понятие о том, что у женщины должны быть имущественные права - на махр или на наследство после смерти мужа. В тех редких случаях, когда семья не придерживалась положений ислама, женщине не принадлежало ничего, ведь уплачиваемый за нее калым уходил к ее родителям и родственникам, а данное ей приданое делилось между родственниками мужа, которые участвовали в выплате калыма за невесту.

Хочу отдельно отметить про стереотип «забитости» женщин. Казахи издревле воспитывали девочек свободолюбивыми, обучали их верховой езде, силе и ловкости, в то же время, прививая им приоритетность семейных ценностей и давая все необходимые навыки ведения домашнего хозяйства. Не каждая женщина могла выдержать кочевой образ жизни, поэтому нам по наследству передался этот духовный стержень от наших прабабушек вместе

с присущей им гибкостью и дипломатичностью.

Фото: youtube.com

- А в настоящее время, как вы думаете, положение мусульманки в обществе изменилось?

- Конечно, изменилось, причем во многих аспектах. Сегодня у них намного больше возможностей получать образование, причем любое - религиозное, светское, изучать иностранные языки, посещать специализированные курсы, развивать свои способности в какой-то узкой сфере... Мы также не ограничены географически, ведь можно учиться в престижных университетах дистанционно, не выходя из дома. Единственный парадокс: раньше наши предки обучали девочек у мулл, которые преподавали не только светские знания типа грамоты, счета и чтения, но и азы шариата. И это считалось нормой, многие наши бабушки получили базовое образование и почерпнули понимание наших традиций и обрядов именно на таких уроках. А сегодня девочке в платке нельзя зайти в обычную светскую школу, которой руководят потомки тех, кто когда-то сам днями просиживал в юрте, обучаясь у устаза.

Многие мусульманки смогли получить образование в престижных университетах за рубежом, включая Лигу Плюща, и сегодня они работают в частных компаниях на хороших должностях, например, в «большой четверке», развивают новые направления типа такафула (исламское страхование) или исламских финансов, это прекрасные юристы, экономисты, кадровики. У кого-то из них свой бизнес, кто-то пишет детские книги, а кто-то посвятил себя семье. Они владеют несколькими иностранными языками, воспитывают детей, занимаются благотворительностью. И глядя на них, язык не повернется сказать, что это ущербные, зомбированные личности, не имеющие четкого понимания своих целей в жизни. В таких случаях низкие общественные ожидания от данной социальной группы разбиваются вдребезги.

Параллельно с этим, в нашем обществе происходит нарастание исламофобии, а значит и определенной дискриминации, в результате чего многие практикующие мусульманки не могут реализовать свой потенциал. Так, за последние несколько лет многие учителя в платках остались без работы, как и практикующие мусульманки, состоявшие на госслужбе. Это произошло не потому, что они вдруг стали хуже работать, а по причине создания искусственных барьеров для них. Получается, что в отношении современных практикующих мусульманок происходит наложение общественных стереотипов на дискриминационные меры, что создает дополнительное психологическое давление на них. Сегодня мы являемся свидетелями того, как религиозность человека больше не воспринимается в качестве части его идентичности; ее стараются подавить исторически известными, привычными методами.

Между тем, недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе Малала Юсуфзай, известная мусульманка, которая борется за права женщин, говорила, что женщины должны сами выбирать свой стиль одежды, никто не вправе им указывать или навязывать, что носить и тем более, запрещать. И хотя в США или Западной Европе определенная негласная дискриминация в какой-то степени тоже присутствует, эти страны могут похвастать яркими примерами женщин-мусульманок, которые продвинули имидж страны, завоевав олимпийские медали или работали консультантами при Президенте США, принимая активное участие в формировании антитеррористической повестки. Не счесть известных профессоров в хиджабе, преподающих в университетах мирового класса, прекрасных программистов в Силиконовой долине, юристов, не говоря уже об обычных полицейских в хиджабах в Шотландии, которые тоже приносят пользу своей стране.

Фото: kherson.life

- То есть положение женщины в исламе не должно ассоциироваться с ее полным бесправием?

- Конечно, нет! Женщина в своих правах и обязанностях полностью равна мужчине перед Аллахом. Более того, женщине Создатель дал некоторые послабления в силу ее физиологических и психологических особенностей, например, в отношении поста и намаза.

Роль женщины в исламе очень важна, отношение мужчины к женщине строго регламентируется в Коране, где мужчинам вменено в обязанность быть попечителями, защитниками, поддержкой для женщин. Права женщины детально расписаны как в самом Священном Писании, так и в хадисах Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует), их ущемление строго наказывается.

Первой мусульманкой-женщиной, уверовавшей в Пророка Мухаммеда, была его жена Хадиджа, с которой многие женщины берут пример. Она была крупным предпринимателем, отправляла свои торговые караваны в разные страны, воспитывала детей, занималась благотворительностью. Это замечательный пример динамичной и жизнерадостной личности, которая, несмотря на нелегкий жизненный путь, смогла стать прекрасной второй половинкой Пророку. Он очень ее уважал, ценил ее мнение и советы.

В отношении образования мусульманки берут пример с другой жены Пророка – Аиши, которая является крупнейшим исламским ученым, передавшим огромное множество хадисов. Вопреки устоявшемуся мнению, женщины во времена Пророка не были забитыми и психологически сломленными. Они принимали участие в военных действиях, заботились о своих семьях, получали образование, заучивали Коран, принимали участие в общественной деятельности, то есть вели полноценную жизнь, принося пользу окружающим людям.

Права женщин в исламе настолько важны, что даже в своей прощальной проповеди Пророк говорил о необходимости хорошего отношения к женщинам и доброте к ним, «потому что они – ваши спутники и преданные помощники». И это было сказано в VI веке, когда социальный статус женщины был чрезвычайно низким.

- Есть ли в исламе какие-то праздники, чествующие женщин, как, например, в светском обществе 8 марта - Международный женский день?

- В исламе нет каких-то специальных праздников, посвященных женщинам. Лично я считаю, что нет необходимости выделять какой-то один день, чтобы показать, как мужчины относятся к женщинам. Ежедневно мужчины должны проявлять заботу, понимание, поддержку, защиту, которые так необходимы нам, дочерям, матерям и сестрам. Почет и уважение к матерям закреплены в таких широко известных словах Пророка, как «Рай находится под ногами матери». Когда у него спросили, кто более всего достоин хорошего отношения, он три раза подряд ответил: «Мать», и только потом упомянул отца. Сегодня у многих казахов падает настроение, если им сообщают, что у них родится дочь, тогда как в исламе считается, что именно дочери могут ввести своего отца в рай, если он даст им хорошее воспитание. Это базовые ориентиры и ценности, которыми руководствуются мужчины при построении своей семьи.

- Каким вы видите будущее женщин в Казахстане?

- Однозначно ярким, наполненным достижениями в самых разных сферах. В силу природных способностей женщины более адаптивны, мобильны, гибки. Да, физически они слабее мужчин, но в долгосрочной перспективе они более терпеливы, креативны и дают богатое внутреннее наполнение всему, с чем работают. Сегодня женщины видят множество перспектив роста, будь то проекты, связанные с социальной сферой, типа образования или медицины, или технические направления, типа информационных технологий.

В каждую из нас Всевышний заложил уникальные способности, которые могут органично дополнить общий тренд развития в обществе, если, конечно, для этого будут созданы все условия.

Я мечтаю о том, что женщин не будут бить, насиловать, притеснять, воровать и насильно выдавать замуж. Я мечтаю о том, что женщинам не нужно будет выкидывать своих детей на мусорки из-за отсутствия механизмов реальной помощи. Я мечтаю о том, что на арену выйдут прекрасные специалисты с высокими достижениями, и общество будет видеть в них не платок на голове, а тот прогресс, который они смогли осуществить. Нужно перестать акцентировать внимание на отдельных религиозных, национальных, гендерных особенностях и начать видеть личность в целом. Не нужно политизировать желание человека развиваться духовно, не нужно заранее видеть в нем угрозу и тем более, формировать общественное мнение в этом ключе.

Мы – женщины, через нас Создатель дает жизнь, мы воспитываем наших детей и внуков, вдохновляем наших мужей на свершения, наша роль в обществе очень важна, а значит, и ответственность наша огромна.

Торгын Нурсеитова

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