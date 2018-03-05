В соответствии с пунктом 2 статьи 124 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и пунктом 2 статьи 132 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила реализации имущества, заложенного налогоплательщиком и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества налогоплательщика (налогового агента) в счет налоговой задолженности, плательщика - в счет задолженности по таможенным платежам, налога22м, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов.

В частности, реализация залогового имущества должника осуществляется компанией путем организации электронного аукциона на веб-портале реестра.

Основаниями для реализации имущества должника и (или) третьего лица являются нарушение налогоплательщиком графика исполнения налогового обязательства и договор о залоге имущества.

В течение трех рабочих дней со дня нарушения налогоплательщиком графика исполнения налогового обязательства ОГД вводит сведения по должнику (индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН), юридический адрес и местонахождение, банковские реквизиты) и его имуществу в базу данных с приложением электронных копий:

договора о залоге имущества;

отчета оценщика об оценке рыночной стоимости залогового имущества.

Компанией и оценщиком не позднее семи рабочих дней со дня ввода в базу данных ОГД документов в присутствии должника проверяется фактическое наличие имущества и составляется акт наличия и (или) отсутствия имущества по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, который не позднее двух рабочих дней направляется в ОГД. При необходимости фактическое наличие имущества проверяется с участием представителя ОГД.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.