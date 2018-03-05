Женщина погибла в пожаре в Жезказгане

Предварительная причина пожара – непогашенная сигарета.

4 марта в 03:04 в пятиэтажном жилом доме Жезказгана произошел пожар. Горела мебель в двухкомнатной квартире на втором этаже. Об этом сообщили в ДЧС Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Принятыми мерами пожар был локализован в 03:23 и ликвидирован в 03:36. Площадь пожара составила 10 кв.м.

Спасено 17 человек, в том числе 7 детей и эвакуировано 33 человека, из них 10 детей. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1988 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

В тушении пожара были задействованы 13 человек и 4 ед. техники.

В ДЧС области предупредили - курение в постели может привести к непоправимым последствиям. Не допускается бросать не потушенные окурки с балконов и лоджий – это также может привести к пожару.

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