В Южной Корее создали заряжающийся за 30 секунд аккумулятор

Команда исследователей из Высшей школы энергетики под руководством профессора Чинг Ку Канга соединила волоконно-подобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды на поверхности графена.

Обычные батареи долго заряжаются, небезопасны, со временем выходят из строя, а затем негативно влияют на экологическую обстановку, если их выбросить в мусор — их элементы долго не разлагаются, загрязняя окружающую среду. Поэтому разработчики Корейского института передовых технологий (KAIST) задались целью что-то изменить и создали новый источник питания, способный заряжаться за 30 секунд и не имеющий остальных недостатков, перечисленных выше, сообщает hi-news.ru.

Команда исследователей из Высшей школы энергетики под руководством профессора Чинг Ку Канга соединила волоконно-подобные полимерные цепи и металлооксидные нанокатоды на поверхности графена, взятого за основу изделия. Графен выбрали из-за того, что его структура увеличивает площадь накопителя, а значит, увеличивается и ёмкость аккумулятора.

Устройство может заряжаться при силе тока, превосходящей стандартную примерно в сто раз, а для полной его зарядки требуется всего около 20-30 секунд даже при использовании для зарядки маломощного USB-разъёма.

По словам разработчиков, их изобретение не только быстро заряжается, но и дольше работает. Кроме того, оно стабильное и экологичное, а лёгкость, с которой можно создать подобный аккумулятор позволяет надеяться на то, что скоро он поступит в массовое производство.

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