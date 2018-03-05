Фанаты не выдержали разгрома своего клуба и напали на футболистов
5 марта 2018, 15:51
«Гоу Эхед Иглс» уже принесли официальные извинения и заявили, что виновные в случившемся будут наказаны.
Матч второго голландского дивизиона в Девентере между «Гоу Эхед Иглс» и «Де Графсхапом» » закончился нападением фанатов на футболистов.
После победы со счетом 4:0 приезжая команда отправилась к гостевому сектору, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку.
На что некоторых фанатов «Гоу Эхед Иглс» выбежали на поле и атаковли футболистов и полицию. Вскоре нарушителей порядка удалось нейтрализовать.
«Гоу Эхед Иглс» уже принесли официальные извинения и заявили, что виновные в случившемся будут наказаны.
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