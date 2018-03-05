Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 321,15, EURKZT_TOD = 396,00, RUBKZT_TOD = 5,6488, CNYKZT_TOM = 50,7000, USDKZT_0_001 = +9,0837 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,9651 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 321,15 тенге за доллар США при объеме торгов 81 550 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 396,00 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6488 тенге за рубль при объеме торгов 35 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 50,7000 тенге за юань при объеме торгов 1 200 тыс. юаней.

- по китайскому юаню с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 321,26 тенге за доллар (-0,94 тенге), суммарный объем торгов - 128 950 тыс. USD (+114 850 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,0837% годовых при объеме торгов 188 200 тыс. US;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,9651% годовых при объеме торгов 723 900 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.