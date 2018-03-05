Будут ли доплаты к зарплатам директоров школ и их заместителей, сообщили в МОН

С текущего, 2018 года, между Министерством образования и науки РК, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» подписано отраслевое соглашение о социальном партнерстве на 2018-2020 годы. Об этом сообщило Министерство образования и науки РК на официальный запрос Zakon.kz.

В соответствии с соглашением, руководителям организаций образования (директорам) и их заместителям может быть предоставлена дополнительная педагогическая работа в руководимых ими организациях по преподаванию предметов на условиях совмещения либо совместительства, в объеме не более 0,5 нормативной учебной нагрузки с полной оплатой, то есть 9 часов.

«В случае, если 9 часов ведется в классах, перешедших на обновленное содержание, дополнительно будет установлена доплата в размере 30% от должностного оклада», - отметили в МОН РК.

Кроме того, Министерством труда и социальной защиты населения РК, как уполномоченным органом в области труда, на постоянной основе ведется работа по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих. В рамках данной работы рассматриваются возможности повышения заработной платы по результатам труда.

Ранее сообщалось, что в Казахстане узаконили доплаты учителям до 50 процентов.

Учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования, будут доплачивать 30% от должностного оклада (ДО). Порядок и условия установления доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки.

От 30 до 50% к должностному окладу будут доплачивать учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования (педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагог-модератор). Это так называемая доплата за квалификацию педагогического мастерства. Порядок и условия установления доплаты также определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки, но не более установленной законодательством нормативной учебной нагрузки. Доплата за квалификацию педагогического мастерства вводится с 1 сентября 2018 года.

Екатерина Ионова