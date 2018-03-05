Димаш Кудайбергенов стал самым влиятельным певцом в Китае
За два дня он набрал 70 миллионов голосов.
Фото : youtube 5 марта 2018, 16:03
Димаш Кудайбергенов стал самым влиятельным певцом в Китае, сообщает Zakon.kz.
За два дня он набрал 70 миллионов голосов.
"Хочу выразить огромную признательность и сказать от всего сердца спасибо, моим поклонникам на родине и во всем мире. Благодарю, что поддерживаете меня во всех конкурсах и поднимаете мой авторитет. Всего за 2 дня собралось больше 70 миллионов голосов. Я не победитель, победители и лучшие –это вы, мои дорогие. Спасибо от всего сердца", - написал он на своей странице в Instagram.
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