Казахстанские клубы помогли Турции заработать 120 млн евро

Почти все клубы казахстанской Премьер-Лиги провели УТС в Турции

Общий доход от сборов иностранных футбольных клубов в Турции в 2018 году составит 120 000 000 евро.

Как передает azerisport.com, об этом сообщил обладатель лицензии на организацию и проведение сборов для спортивных клубов в Турции Салман Баки.

«Несколько лет назад Турция была постоянным местом проведения сборов клубов из России, Украины, Казахстана и Румынии, а в последние годы к ним добавились команды из Беларуси, Азербайджана, арабских стран, Ирана, Грузии, Венгрии, Чехии, Словакии, Болгарии, Дании, Хорватии, Сербии, Ирландии и Японии. Общий доход страны от сборов этих клубов за этот год составит 120 000 000 евро», — сказал Баки.

Почти все клубы казахстанской Премьер-Лиги провели УТС в Турции.