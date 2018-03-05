Назначен президент АО «Транснациональная компания «Казхром»

Президентом АО «Транснациональная компания «Казхром» стал Арман Есенжулов. Ранее он возглавлял АО «Алюминий Казахстана». Обе компании входят в состав Eurasian Resources Group (ERG). О кадровых перестановках председатель совета директоров ERG Александр Машкевич объявил в Актобе на встрече с коллективом компании.

На протяжении 14 лет президентом «ТНК «Казхром» был Виктор Тиль.

«Мы перед АО «ТНК «Казхром» ставим абсолютно новые задачи. Компания должна работать лучше и эффективнее. Нам необходимо провести полную цифровизацию. Мы должны идти в авангарде, идти вперед. Другого пути нет! Я хочу с чувством огромной благодарности сказать спасибо Виктору Вальдемаривочу Тилю! Этот человек посвятил отрасли и Актюбинской области 43 года. В компании он проработал 21 год. Я его знаю лично не один год. 20 лет назад я его лично уговорил стать директором Донского ГОКа (г. Хромтау, Актюбинская область). 14 лет он возглавлял «Казхром». Но время идет вперед, и мы решили назначить президентом АО «ТНК «Казхром» человека, которого вы хорошо знаете. Он прошел путь от плавильщика АЗФ до руководителя. Это Арман Есенжулов. Мы уговорили Виктора Вальдемаровича стать директором Донского ГОКа в Хромтау», — сказал Александр Машкевич.

Арман Есенжулов родился в 1964 году в Актюбинской области. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов». В 1986 году начал трудовую деятельность на Актюбинском заводе ферросплавов (в настоящее время филиал АО «ТНК «Казхром») плавильщиком цеха № 2, где прошел все ступени профессионального роста до главного инженера предприятия.

В 2006—2008 годы — генеральный директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» (РФ), входящего в Евразийскую Группу.

В июле 2008 года возглавил Аксуский завод ферросплавов — филиал АО «ТНК «Казхром».

В сентябре 2014 года Арман Есенжулов назначен первым вице-президентом АО «Алюминий Казахстана», с января 2015 года — президент, председатель правления АО «Алюминий Казахстана».

Владимир Бурьянов