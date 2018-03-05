Вице-министр энергетики Садибеков взят под стражу на 2 месяца
Следствие продолжается.
Фото : Ак Жайык5 марта 2018, 16:28
В Астане районным судом санкционирован арест вице-министра энергетики Гани Садибекова и представителя подрядчика Серикбая Жумалинова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.
"2 марта суд №2 района Алматы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Г.Садибекова", - сообщили в суде Астаны.
Также на два месяца арестован представитель подрядной организации С.Жумалинов.
Напомним, 2 марта стало известно о задержании вице-министра энергетики Гани Садибекова и еще ряда лиц, которые подозреваются в том, что в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.
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