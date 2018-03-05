Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной

Макдорманд придерживается феминистских убеждений.

На 90-ю церемонию вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе актриса Фрэнсис Макдорманд пришла без макияжа и с прической без укладки, сообщает Лента со ссылкой на Vogue.

Макдорманд, сыгравшая главную роль в фильме Мартина Макдона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получила награду в номинации «Лучшая женская роль». Когда ненакрашенная актриса вышла на сцену, в первую очередь она попросила публику поаплодировать всем женщинам-номинантам в зале, после чего произнесла свою оскаровскую речь.

Макдорманд придерживается феминистских убеждений и никогда не позирует на красной ковровой дорожке и для глянцевых журналов.

В карьере Макдорманд это уже пятая номинация на «Оскар» и вторая победа. Первый раз она получила награду за роль в фильме «Фарго» в 1997 году.

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