КИК одобрено более 2 тысяч заявок по Нұрлы жер

Казахстанской ипотечной компанией на 1 марта 2018 года по программе «Нұрлы жер» одобрено 2059 заявок на сумму 21,4 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе госкомпании.

Отметим, что КИК является оператором программы жилищного строительства «Нұрлы жер» по направлению субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам.

Участниками программы стали жители Алматы, Астаны, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента, Караганды, Кокшетау, Талдыкоргана, Тараза, Уральска, Усть-Каменогорска, Костаная, Жезказгана, Семея, Кызылорды и Алматинской области.

Всего в рамках программы начиная с момента ее реализации (2017−2018 гг.) запланирована выдача 8 тыс. займов на сумму 120 млрд тенге.

Напомним, субсидирование ипотечных займов по программе«Нұрлы жер» предусматривает конечную ставку для заемщиков по ипотеке 10% годовых при покупке первичного жилья через банки второго уровня. Субсидирование осуществляется только по ипотечным жилищным займам, выданным БВУ по ставке вознаграждения, в размере 16% годовых (предельный размер). Согласно условиям программы, разница по банковскому проценту в размере 6% возмещается банку из средств республиканского бюджета через КИК.

На сегодняшний день КИК реализует программу «Нұрлы жер» по направлению субсидирования ставки вознаграждения совместно с семью банками — партнерами АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ВТБ», АО «АТФБанк», АО «Нурбанк», АО «Цеснабанк» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана»(по направлению развития индивидуального жилищного строительства).

В настоящее время субсидируемые займы выдаются по новым условиям, принятым Правительством в октябре 2017 года. Для заемщика предусмотрена альтернатива в обеспечении первоначального взноса 30%-ным равноценным дополнительным залогом в виде жилой недвижимости, принадлежащей заемщику или третьим лицам. Также в качестве первоначального взноса засчитывается предоплата заемщика в адрес застройщика при предоставлении подтверждающих документов. Расширено понятие первичного жилья: теперь квартиры можно выкупать не только у застройщиков, но и у других юридических лиц (торговые компании), реализующих недвижимость застройщиков.

Субсидирование части ставки вознаграждения позволяет снизить финансовую нагрузку на заемщиков более чем на 30%. Программа привлекательна отсутствием каких-либо комиссий, выдачей займов в тенге, без привязки к иностранной валюте, а также отсутствием необходимости состоять в очереди или соответствовать каким-либо критериям. Еще один несомненный плюс программы — это свободный выбор недвижимости. Заемщики имеют право выбрать любое жилье, у любого застройщика, в любом городе.