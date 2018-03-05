Дочь Саддама Хусейна подаст в суд на власти Ирака

Власти угрожают конфисковать ее имущество.

Старшая дочь экс-президента Ирака Саддама Хусейна - Рагад, - которой грозит конфискация имущества по решению иракских властей, намерена отстаивать свои интересы в международных судах, передает ТАСС.

Об этом она заявила в понедельник новостному порталу Shafaq News.

"Мы обратимся в международные суды, прибегнем к услугам европейских адвокатов... и подадим иски против мер, незаконно принимаемых действующим правительством, в отношении сыновей бывшего президента Ирака", - сказала она. По мнению Рагад, новые санкции объясняются стремлением политических сил повысить популярность перед запланированными на май парламентскими выборами.

Комиссия по подотчетности Ирака подготовила список из 4 тыс. 257 имен, где, помимо Саддама Хусейна, фигурируют его дети и внуки, а также другие родственники до второго поколения, ряд экс-губернаторов провинций Ирака, офицеры госбезопасности, разведки, ВС и личной охраны бывшего президента, члены распущенной в 2003 году Партии арабского социалистического возрождения ("Баас").

Изъятое движимое и недвижимое имущество будет передано в управление министерству финансов, а совет министров определит дальнейшую судьбу активов, подчеркнули в комиссии. Как уточняет Shafaq News, в списке оказались казненный ранее двоюродный брат экс-президента Али Хасан аль-Мадждид, неродной брат Саддама - Барзан Ибрагим аль-Хасан ат-Тикрити, вице-президент Таха Ясин Рамадан, специальный секретарь Абдель Хамид Махмуд.

В начале февраля Багдад опубликовал список разыскиваемых лиц, обвиняемых в терроризме. В перечень попали и бывшие функционеры "Баас", в частности Рагад. Как заявили тогда в правоохранительных органах Ирака, вопрос об их экстрадиции будет решаться совместно с Интерполом.

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