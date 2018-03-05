В Казахстане определят лучшего молодого юриста 2018 года

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 1 марта по 1 июля 2018 года.

Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы объявил конкурс по присуждению премии «Үздік жас заңгер – 2018» (Лучший молодой юрист – 2018), передает Zakon.kz.

Конкурс проводится с целью проведения мероприятий, нацеленных на признание заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством, формирование пула эффективных специалистов Казахстана в правовой сфере.

Главными задачами конкурса являются выявление и поощрение молодых казахстанских лидеров в сфере юриспруденции, укрепление имиджа, а также обозначение значимости данной профессии среди казахстанского общества.

Конкурс проводится по трем номинациям: "Вклад в юридическую науку", "Участие в законотворческой деятельности" и "Правовое образование и просвещение".

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: с 1 марта по 1 июля 2018 года. Церемония награждения победителей конкурса состоится 28 августа в Назарбаев центре. К участию в конкурсе допускаются заявки участников в возрасте от 18 до 40 лет на казахском и/или русском языках.

Участник имеет право участвовать лишь в одной номинации. Номинирование для участия в конкурсе может осуществляться путем выдвижения от имени организации либо самовыдвижением лица.

В заявке должны быть указаны:

1) Ф.И.О. претендента

2) Данные об образовании

3) Ученая степень и иные звания

4) Номинация конкурса

5) Опыт работы

6) Достижения и иные заслуги

7) Краткое обоснование участия

8) Почтовый адрес

9) Контактные данные: телефон, электронная почта

К заявке могут прилагаться документы и иные материалы, подтверждающие квалификацию и заслуги претендента: отзывы, рецензии, дипломы, награды, патенты, издания, рекомендации и другие документы. Оценка заявок и определение победителей конкурса осуществляется конкурсным жюри, формируемым организатором конкурса из числа известных юристов Казахстана, а также представителей организатора и партнеров конкурса.

Победителям конкурса по всем номинациям присваивается звание «Үздік жас заңгер – 2018», а также вручается нагрудный знак победителя, диплом и денежная премия.

Заполненные заявки можно отправить по почте на следующий адрес: г. Астана, ул. А.Бокейхана 1, Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, а также на электронный адрес: yurist2018@fpp.kz. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте www.fpp.kz.

Организатором конкурса является Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Партнеры в проведении конкурса - Конституционный Совет РК, Верховный Суд РК, Министерство юстиции РК, Министерство образования и науки РК, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва, Университет КАЗГЮУ, Казахстанский союз юристов, Казахстанская криминологическая ассоциация.

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