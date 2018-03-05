Вопросы водной безопасности обсудили сенаторы

Под председательством Дариги Назарбаевой состоялась встреча членов Комитетов по международным отношениям, обороне и безопасности и по Аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий сената Парламента c руководством заинтересованных государственных органов по вопросам водной безопасности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Открывая встречу, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Дарига Назарбаева отметила, что проблема водной безопасности Казахстана в условиях ограниченности и уязвимости водных ресурсов рассматривается как компонент национальной безопасности. Основными угрозами в области водообеспечения республики являются глобальные и региональные изменения климата, несогласованность межгосударственных водных отношений, использование водозатратных технологий и несовершенство технических средств водорегулирования и водораспределения.

Сенатор отметила, что ежегодной проблемой являются весенние паводки. Целый ряд системных ошибок в работе государственных органов приводит к тому, что ожидаемые паводки превращаются в неконтролируемые катастрофы.

Выступивший с докладом заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин проинформировал, что МВД совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами продолжает реализацию мероприятий Дорожной карты «Комплекс мер по предотвращению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы».

Ю.Ильин сообщил, что, несмотря на принимаемые центральной и региональными комиссиями по ЧС меры в подготовительной работе к весеннему половодью, сохраняется ряд проблемных вопросов, среди которых, прежде всего, состояние гидротехнических сооружений, организация работы по защите населенных пунктов, строительство дамб, расчистка русел рек, реконструкции мостов.

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов доложил о принимаемых министерством сельского хозяйства мерах по подготовке гидротехнических сооружений республиканской собственности к пропуску паводковых вод в текущем году и предупредительных мероприятиях по предотвращению ущерба от возможных последствий паводковых явлений.

Завершая встречу, председатель Комитета Д. Назарбаева подчеркнула, что выработанные по итогам обсуждения рекомендации будут направлены в правительство, а также учтены при законотворческой работе.