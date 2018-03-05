Гендерное равенство

Гендерное равенство - актуальный вопрос человечества. Все чаще звучит среди государственных служащих Казахстана. Наша Республика как часть глобального мира принимает и отвечает вызовам современности, одним из которых является равноправие полов. Гендерное равенство за 25 летний период независимости продвинулось вперед, однако несовершенство в равноправии мужчин и женщин, особенно в стране с патриархальным уклоном, требуют не малых усилий в его совершенствовании.

В 2017 году Казахстан занял 52-е место в рейтинге из 144 стран мира по уровню равноправия полов согласно индексу гендерного равенства Всемирного Экономического Форума. На таком фоне рейтинг Казахстана очень высок. У нашей страны - 0,713 балла. Она вошла в группу из 61 развитого государства. При этом только 7 стран смогли преодолеть барьер в 0,8 балла.

Эксперты особо отметили успехи Казахстана в увеличении участия женщин в экономике. Сильными сторонами нашей страны в этой сфере является равенство в получении всех ступеней и видов образования, возможности получения женщинами профессиональных навыков, привлечении трудовых ресурсов и равенства заработной платы.

Интересным фактом является то, что эксперты посчитывают соотношение рождения мальчиков и девочек. В Казахстане на 100 девочек рождаются 106 мальчиков.

При этом за годы независимости Казахстан добился значительных успехов в формировании общества с равными правами и равными возможностями. Приняты два гендерно-ориентированных закона: «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», «О профилактике бытового насилия».

Даже если равноправие в профессиях достигло немалых успехов, тем неимении имеется проблемы в семейно-бытовых отношениях, а именно насилие над женщинами в стенах дома, о которых зачастую жертвы насилия не хотят говорить или заявлять, дабы «не выносить сор из избы». Думаю, это основный «бич» каждого государства, где у правоохранительных органов нет возможности помочь пострадавшим, не имея конкретных заявлений.

В нашем обществе необходимо пропагандировать нетерпимость к бытовому насилию в отношении женщин пожилого возраста страдающих от своих нерадивых и жестоких детей, многодетных матерей финансово зависящих от своих деспотичных мужей, матерей одиночек сражающих каждый день с несовершенной системой государства, и девочек терпящих насилия от агрессоров отцов и отчимов.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в Казахстане в результате домашнего насилия погибает около 400 женщин, каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию. Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее широко распространенных, трудноискоренимых и ведущих к катастрофическим последствиям нарушений прав человека.

Женщина -продолжительное время воспринимавшаяся как хранительница семейного очага, на сегодняшний день добивается немалых успехов в бизнесе, политике, инженерии, архитектуре, в рядах войск и на государственных должностях. При этом женщины не ушли от своих прямых обязанностей, и до сих пор совмещают ответственную работу с сохранением семейного очага, ведь продолжение рода, воспитание детей, забота о них, материнская любовь является природной сущностью женщины, которую никто не отменял, и о которой нужно помнить и ценить как мужчинам, так и женщинам.

Заведующая канцелярией

специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Актюбинской области Акмолдина Г.И.