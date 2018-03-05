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Токаев: Послание Елбасы - особая историческая веха

Послание Елбасы - особая историческая веха в развитии казахстанской государственности.

Фото : Twitter5 марта 2018, 17:31

Председатель сената Парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о пяти социальных инициатив, представленных президентом Казахстана на совместном заседании палат, передает Zakon.kz.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу "пять социальных инициатив президента". Глава государства дал ряд поручений по новой ипотеке, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.

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