Тренер "Астаны" объяснил, почему клуб отказался от Джолчиева

Главный тренер "Астаны" Григорий Константинович Бабаян, в интервью корреспонденту KazFootball.kz, прокомментировал уход из столичной команды Бауржана Джолчиева.

- Григорий Константинович, правда ли, что Бауржан Джолчиев не подписал контракт с клубом, потому что вы к нему сверхтребовательны? Может, стоило проявить снисхождение к этому талантливому футболисту и сделать какие-то исключения, поблажки, ведь Джолчиев - это тот, кто способен дать результат?

- У тренерского штаба клуба одинаково высокие требования ко всем футболистам команды. Никаких исключений мы не делаем. Джолчиев, безусловно, очень талантливый футболист, однако два года простоя в его возрасте сказались. И в настоящее время он просто не готов играть на высоком уровне ни физически, ни морально. Бауржан прошел с нами сборы и мы смогли убедиться, что он нам не поможет. Никакой сверхтребовательности - просто реалии.

27-летний футболист с 19 января находился на просмотре в команде. На сборах "Астаны"в ОАЭ он выходил на поле в товарищеских матчах, но в заявку на сезон не попал.