Собчак расценила нападение на себя как неудачную попытку ее запугать

Она считает, что нападавший на неё человек должен быть уволен.

Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак заявила, что расценивает нападение на себя, как попытку ее запугать, которая не удалась, передает РИА Новости.

В воскресенье штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова". Пресс-секретарь законодателя позже сообщила, что напавший на Собчак не является официальным помощником Шапошникова. Председатель Мосгордумы принес извинения Собчак за действия стажера.

"Вчера напали не на девушку Ксению Собчак, которую кто-то любит, а кто-то не любит. Вчера напали на кандидата в президенты. Это делается только с одной целью — в очередной раз запугать… Я не боюсь. Я буду продолжать говорить, что я думаю о сегодняшней власти", — прокомментировала Собчак недавнее нападение.

По её словам, напавший на нее — хулиган. "Я считаю, что Шапошников (председатель Мосгордумы) должен был позвонить мне лично. К сожалению, я этого не дождалась. Я сама звонила ему, у него телефон был выключен весь день", — отметила Собчак.

Она добавила, что нападавший на неё человек должен быть уволен. "Давайте посмотрим, в ближайшее время уволит ли господин Шапошников человека, который вместе с ним пришёл на мероприятие под его прикрытием, иначе его просто туда не пустили бы", — сказала Собчак.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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