Откусивший падчерице нос мужчина был судим за изнасилование
Сейчас ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Фото : 5 марта 2018, 17:42
В Алматинской области идет суд над мужчиной, который зимой прошлого года откусил падчерице нос, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, дело рассматривается в ювенальном суде №2 в Карасайском районе области. Следующее слушание состоится 15 марта.
Обвиняемому вменяется ст.106 ч.2 пп.3, 11 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также стало известно, что ранее обвиняемый был судим за изнасилование.
Как сообщили в суде, мужчина обвиняется в том, что 24 декабря 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей гражданской женой избил и покусал 3-летнюю падчерицу, а потом откусил ей кончик носа. Обнаружив произошедшее, мать девочки обратилась в полицию.
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