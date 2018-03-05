Откусивший падчерице нос мужчина был судим за изнасилование

Сейчас ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В Алматинской области идет суд над мужчиной, который зимой прошлого года откусил падчерице нос, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, дело рассматривается в ювенальном суде №2 в Карасайском районе области. Следующее слушание состоится 15 марта.

Обвиняемому вменяется ст.106 ч.2 пп.3, 11 УК РК - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также стало известно, что ранее обвиняемый был судим за изнасилование.

Как сообщили в суде, мужчина обвиняется в том, что 24 декабря 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей гражданской женой избил и покусал 3-летнюю падчерицу, а потом откусил ей кончик носа. Обнаружив произошедшее, мать девочки обратилась в полицию.

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