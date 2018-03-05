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Мухамедиулы: Казахстанские артисты выезжают за границу за счет приглашающей стороны

За последние четыре года культура Казахстана выросла до такого мирового уровня, что наши ведущие солисты, коллективы Астана Опера, Астана Балет, оркестр имени Курмангазы и другие коллективы собирают аншлаги в лучших залах мира, вызывая восторженные отклики зрителей.

Фото : соцсети5 марта 2018, 17:46

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поделился своим мнением о развитии казахстанской театральной культуры, сообщает МИА «Казинформ».

«Для нас важен тот факт, что за последние четыре года культура Казахстана выросла до такого мирового уровня, что наши ведущие солисты, коллективы Астана Опера, Астана Балет, оркестр имени Курмангазы и другие коллективы собирают аншлаги в лучших залах мира, вызывая восторженные отклики зрителей», - сказал министр на расширенном заседании ведомства.

По его словам, казахстанские артисты, которые сейчас выступают на лучших театральных площадках, выступают там за счет приглашающей стороны.

«Не секрет, если раньше мы выезжали за свой счет, арендовали за свои деньги залы, платили за пригласительные и уговаривали зрителей прийти на концерт, то сейчас мы выезжаем за счет приглашающей стороны», - подчеркнул министр.


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