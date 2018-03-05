Количество образовательных грантов увеличат на 20 тысяч

На обучение студентов в 2018—2019 году дополнительно будет выделено 20 тыс. образовательных грантов. Такое поручение в рамках «Пяти президентских инициатив» на совместном заседании палат Парламента озвучил президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Третья инициатива — повышение доступности и качества высшего образования. И улучшение условий проживания студенческой молодежи. Сегодня в вузах страны обучается более 530 тыс. молодых людей. Из них почти 30% по грантам, выделяемым государством. Для повышения доступа и качества высшего образования, предлагаю следующие меры: в 2018—2019 учебном году выделить дополнительно еще 20 тыс. грантов к тем 53 тыс., выделяемых ежегодно», — сообщил глава государства.

При этом из 11 тыс. грантов, «если будет необходимо и больше» будут направлены на обучение бакалавров по техническим специальностям, «туда, где есть спрос для новой экономики индустриальной программы».

«Речь идет, прежде всего, об инженерах, специалистах в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий», — подчеркнул президент.

По мнению главы государства, данная мера позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях четвертой промышленной революции.

Кроме того, президент сообщил о необходимости повышения стоимости новых грантов во всех ВУЗах по техническим и сельскохозяйственным специальностям до уровня грантов в национальных ВУЗах. «И это тоже забота государства о нашей молодежи… Эти меры будут способствовать увеличению охвата высшим образованием выпускников средних школ», — сообщил глава государства.

При этом, по мнению Нурсултана Назарбаева, создавая систему образования по мировым стандартам, следует обратить внимание на условия обучения и проживания студентов.

«Мне известно и вам известно, что многие иногородние студенты снимают в ветхих помещениях на окраине городов углы, для того, чтобы переночевать и жить. Конечно, о качественном образовании и обучении здесь речь не может идти. Сегодня остро стоит вопрос обеспечения студентов ВУЗов и колледжей общежитиями. Для решения этой задачи, надо развернуть работу по строительству общежитий ВУЗами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП», — поручил президент.

Со своей стороны государство через МОН РК будет гарантировать постепенное возвращение части инвестиций, направленных на строительство общежитий.

«Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 25 тыс. мест. Это позволит полностью решить вопрос с учетом роста потребностей в ближайшие годы», — сообщил Нурсултан Назарбаев.