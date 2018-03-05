ДЧС - Ситуация с паводками в Алматинской области стабилизировалась

На основании прогноза Казгидромета в период 5 марта по 7 марта ожидается выпадение осадков.

Фото : РБК

В Алматинской области стабилизировалась обстановка с паводками, сообщает МИА «Казинформ». Об этом сообщил представитель ДЧС области Азамат Журтбаев. «По области на данный момент обстановка стабилизировалась. Подтоплений на данный момент в регионе нет. На основании гидрометеорологического прогноза РГП «Казгидромет» в период 5 марта по 7 марта ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь), местами сильный», - сказал он. Кроме того, ожидается стеснение русел рек, формирование талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках. «Возможны также подъемы уровней воды в водоемах и выход воды на пойменные участки», - добавил А.Журтбаев.

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