ДЧС - Ситуация с паводками в Алматинской области стабилизировалась
На основании прогноза Казгидромета в период 5 марта по 7 марта ожидается выпадение осадков.
Фото : РБК5 марта 2018, 18:00
В Алматинской области стабилизировалась обстановка с паводками, сообщает МИА «Казинформ».
Об этом сообщил представитель ДЧС области Азамат Журтбаев.
«По области на данный момент обстановка стабилизировалась. Подтоплений на данный момент в регионе нет. На основании гидрометеорологического прогноза РГП «Казгидромет» в период 5 марта по 7 марта ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь), местами сильный», - сказал он.
Кроме того, ожидается стеснение русел рек, формирование талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках.
«Возможны также подъемы уровней воды в водоемах и выход воды на пойменные участки», - добавил А.Журтбаев.
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