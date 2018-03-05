Казахстанцам предоставили более 400 стипендий для обучения в вузах России

Министерства образования и науки России Ольга Васильева рассказала о возможностях казахстанцев получить образование в РФ.

О возможностях казахстанцев получить образование в российских вузах, в том числе бесплатно, рассказала глава министерства образования и науки России Ольга Васильева, в беседе с корреспондентом РИА Новости.

"Граждане Казахстана, наряду с гражданами Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, поступают в российские организации высшего образования на равных правах, что дает им возможности сдавать ЕГЭ в пунктах приема экзамена, открытых в этих странах. Минобрнауки России предпринимаются необходимые меры по удовлетворению потребностей Казахстана в подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных экономикой республики", — сказала Васильева в беседе с корреспондентом .

По ее информации, в настоящее время в российских образовательных организациях высшего образования обучается почти 67 тысяч граждан Казахстана, из них 26,8 тысячи за счет федерального бюджета и чуть более 40 тысяч человек на платной основе.

"В соответствии с планом приема иностранных граждан на обучение в российских вузах, Республике Казахстан предоставлено 452 государственные стипендии", — добавила она.

Согласно информации ведомства, к наиболее востребованным казахстанскими абитуриентами российским вузам относятся Высшая школа экономики, МИФИ, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт, в которых они обучаются по таким специальностям, как "экономика", "лечебное дело", "юриспруденция", "менеджмент", "международные отношения", "прикладные математика и физика" и "ядерная физика и технологии".

Отмечается, что подготовка специалистов осуществляется также в расположенных на территории Казахстана филиалах МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского авиационного института, Челябинского государственного университета, РЭУ имени Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Глава МОН России напомнила, что в ноябре прошлого года в Челябинске в рамках XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о функционировании казахстанского филиала Московского университета имени М.В. Ломоносова.

Также соглашения о прямых партнерских связях осуществляются, в частности, Томским государственным университетом с Казахстанским национальным университетом, Карагандинским университетом, Семипалатинским университетом и Усть-Каменогорским университетом, Астраханским государственным техническим университетом с Атырауским институтом нефти и газа, Саратовским государственным техническим университетом с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом и Западно-Казахстанским институтом языков и менеджмента "Евразия".

Помимо этого, совместно с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби на базе Белгородского национального исследовательского университета создана Международная комплексная научно-исследовательская лаборатория прикладной биотехнологии.

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