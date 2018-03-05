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Ерлан Сагадиев - Молодым специалистам предстоит поднять экономику страны

Вопрос увеличения количества грантов, особенно важен для привлечения молодежи на обучение по техническим специальностям.

Фото : Пресс-служба МО РК5 марта 2018, 18:32

Министр образования РК Ерлан Сагадиев выразил Президенту благодарность за внимание сфере образования, сообщает zakon.kz.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил увеличить на 20 тысяч количество грантов для студентов бакалавриата. Это весьма важно для развития сферы образования. В долгосрочной перспективе именно образование выступает важным драйвером ускорения экономического развития страны. Президент тонко чувствует ту потребность, которая назрела в обществе.

Вопрос увеличения количества грантов, особенно важен для привлечения молодежи на обучение по техническим специальностям.

Современные глобальные вызовы, конкуренция между странами ориентируют и нацеливают нас на ускоренное инновационное и техническое развитие. В рамках задач по индустриально-инновационному развитию, Казахстан нуждается в технических специалистах и данная инициатива Президента позволит тысячам талантливых молодых казахстанцев, выпускникам школ, поступить в вузы, получить знания, а затем и найти свое место в реализации технических проектов.

Именно молодым специалистам предстоит поднять экономику страны на новый уровень, стать драйверами ее ускоренного инновационного развития.

В этой связи решение вопроса о строительстве дополнительно 75 000 мест в общежитиях для студентов, весьма своевременно. В настоящее время казахстанские вузы сталкиваются с нехваткой общежитий. Для государства важна задача по созданию условий для молодёжи, приезжающей из регионов в города для получения образования.


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