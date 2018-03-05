Нацбанк РК снизил базовую ставку до 9,5%

Экономическая активность в текущем году продолжает уверенный рост, подчеркивают в Нацбанке РК.

Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку с 9,75% до 9,5% с коридором +/-1%, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 9,5% с коридором +/-1%. Годовая инфляция продолжает замедляться внутри целевого коридора на 2018 год. Инфляционные ожидания демонстрируют тенденцию на снижение», - говорится в сообщении финрегулятора.

Как отмечается, на краткосрочном горизонте существуют риски выхода годовой инфляции за нижнюю границу коридора 5-7%, однако в среднесрочном периоде инфляция закрепится внутри нового целевого коридора 4-6% на 2019 год. Вместе с тем, учитывая благоприятные тенденции и позитивные оценки в отношении перспектив развития ситуации на внешних рынках и в странах - торговых партнерах, а также ожидания по сохранению роста экономики Казахстана в 2018-2019 годах, Нацбанк РК продолжит в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий. С начала 2018 года годовая инфляция замедляется более быстрыми, чем ожидал Национальный банк, темпами и в феврале достигла 6,5%.

«Такая динамика цен была обусловлена ослаблением внешнего инфляционного фона и ростом совокупного предложения на внутреннем рынке. Низкий уровень инфляции в странах - торговых партнерах способствует снижению цен импортных товаров. Кроме того, на фоне сохранения отрицательной динамики реальных денежных доходов населения восстановление внутреннего потребления происходит медленными темпами, что, в свою очередь, оказывает дезинфляционное давление на потребительские цены», - говорится в тексте.

При этом удорожание отдельных компонентов инфляции отражает краткосрочную корректировку в ответ на шоки предыдущего года на рынке энергоносителей. Базовая инфляция без учета волатильных составляющих (плодоовощная продукция, энергоносители, регулируемые услуги) в январе продолжила понижательную динамику, снизившись до 6,1%. Характер инфляционных рисков в текущем году сменился с повышательных (риск превышения верхней границы целевого коридора) на понижательный. По оценке Нацбанка, в IV квартале 2018 года инфляция может составить менее 5% (ниже нижней границы целевого коридора) на фоне слабого внутреннего потребительского спроса и при отсутствии шоков на отдельных товарных рынках. Однако ожидаемое на фоне низкой инфляции восстановление доходов населения обеспечит достижение нового целевого коридора 4-6% на 2019 год.

«На фоне наблюдаемых дезинфляционных процессов в экономике инфляционные ожидания сохраняют понижательный тренд. Согласно результатам опроса населения в январе 2018 года оценка ожидаемой на год вперед инфляции снизилась до 6,6% в сравнении с пиковым значением 7,7% в ноябре 2017 года. Доля респондентов, считающих, что за прошедший год цены на товары росли быстрее, чем раньше, снизилась с начала года с 52,1% до 47%, что свидетельствует о продолжающемся улучшении восприятия населением фактической и будущей инфляции»,- сказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев.

Экономическая активность в текущем году продолжает уверенный рост, подчеркивают в Нацбанке РК.

По итогам января 2018 года краткосрочный экономический индикатор составил 104,7%. Рост экономики обусловлен активностью в производственном секторе и связан с ростом мировых цен на энергоресурсы, восстановлением внешнего спроса и наращиванием объемов добычи минеральных ресурсов, уточняется в тексте. Как сообщается, на фоне замедления инфляции и постепенного выхода экономики на траекторию устойчивого роста денежно-кредитные условия продолжают стремиться к нейтральности. Политика по дальнейшему снижению базовой ставки обеспечит соответствие будущего уровня инфляции среднесрочному целевому коридору и достижению цели в 4% к 2020 году, несмотря на наличие рисков более быстрого снижения инфляции в 2018 году, поскольку они носят ограниченный и краткосрочный характер. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 16 апреля 2018 года.

Напомним, 15 января этого года Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку с 10,25% до 9,75% с коридором +/-1%.

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