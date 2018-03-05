В Ереване прошла презентация книги Президента РК «Эра Независимости»

Участники мероприятия заострили внимание на основных этапах строительства нового Казахстана и казахстанской модели развития.

В Ереване при участии посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева состоялась презентация книги Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости», сообщает АрмИнфо.

Участники мероприятия заострили свое внимание на основных этапах строительства нового Казахстана и казахстанской модели развития: ее эволюции, главных принципах, механизмах и движущей силе.

«Презентация книги Президента Казахстана «Эра Независимости» - это хороший повод поговорить о том пути, которые Казахстан и Армения прошли за 26 лет независимости в своей новейшей истории. В своей книге Президент Нурсултан Назарбаев очень ярко иллюстрирует все этапы, которые Казахстан проходил на протяжении 26 лет. Эта книга, в первую очередь, интересна тем, что в ней хронологически и фактологически очень точно передаются все сложности, которые мы проходили на этом тернистом пути своего независимого развития. Вместе с тем, эта книга дает нам повод задуматься, какие задачи остаются нерешенными», - заявил на презентации посол Казахстана в Армении Т. Уразаев.

Вместе с тем посол выразил неудовлетворение существующим уровнем торгово- экономических отношений. По его словам, взаимодействие в этой сфере оставляет желать лучшего. При этом Уразаев выразил убеждение, что отсутствие надлежащей логистики и инфраструктуры создает препятствия для стимулирования этой отрасли сотрудничества.

В тоже время посол, отметил, что президент Казахстана в своем последнем обращении к парламенту страны выделили 5 основных направлений, связанных с решением социальных проблем.

"Основной посыл Президента заключался в том, чтобы оказать социальное содействие самой нуждающейся части населения, потому, что без этого нельзя обеспечить движение вперед", - сказал дипломат.

При этом он выразил убеждение, что и Казахстан, и Армения должны ориентировать свое сотрудничество на комплексное взаимодействие, начиная от торгово-экономической сферы и инвестиций, заканчивая гуманитарной. По его убеждению, обе страны должны унифицировать сотрудничество.

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