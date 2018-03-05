35 костанайских женщин пополнили списки многодетных матерей

Аким Костанайской области, поздравляя милых дам с праздником, отметил, что в нашей стране созданы все условия для поддержки женщин и женских инициатив.

Аким области Архимед Мухамбетов провёл торжественный приём в честь приближающегося Международного женского дня и вручил награды многодетным матерям Костанайской области, сообщает МИА «Казинформ».

«На самом деле образ современной казахстанской женщины многогранен: женщина-политик, женщина-предприниматель, женщина-общественный деятель и многое другое. Но главной миссией женщины была и остается - сохранить тепло родного очага», - считает глава региона.

К слову, о роли женщины в обществе говорят и цифры. На сегодняшний день численность населения Костанайской области составляет около 884 тысячи человек, из них 52,6% - женщины. Или другой пример: из всех государственных служащих региона свыше 60% - это представительницы прекрасного пола, где 140 женщин занимают руководящие должности в местных исполнительных органах, в том числе 6 руководителей областных управлений, 9 заместителей акимов городов и районов, 28 акимов сельских округов.

«Эффективность социальной политики государства подтверждается ежегодным улучшением демографической ситуации в стране. За эти годы Указом Президента в области 3483 многодетных матери награждены подвесками «Алтын алқа» и 4066 человек - подвесками «Күміс алқа». Сегодня этот список пополняется именами 35 многодетных матерей. Я искренне поздравляю их с заслуженной наградой», - заключил А. Мухамбетов.

Под громкие аплодисменты и восхищение зрителей в зале многодетные матери получили из рук акима области подвески «Алтын алка» и «Кумис алка».

«Безусловно, данная награда очень неожиданна и приятна. Я приехала из Наурзумского района, у меня шесть детей: три девочки и столько же мальчиков. Самому старшему ребенку 15 лет, а младшему - полтора года. В первую очередь, я благодарна своим родителям и родителям мужа, потому что они мне помогали, когда мне было трудно, обращалась только к ним, - делится многодетная мама Татьяна Ибраева. - Я всегда любила детей, но что у меня самой их будет шесть - никогда не думала. Мне кажется, любовь к детям и к семье живет в каждой женщине. Важно, чтобы в семье все любили друг друга и хорошо относились, были сплоченными».

Традиционно торжественный приём завершился праздничным концертом для милых дам, где сюрпризом для всех стало поздравление-выступление известного оперного певца, солиста государственного театра оперы и балета «Астана Опера», уроженца области Сундета Байгожина.





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