6 марта ДЧС Алматы спустит несколько лавин

ДЧС Алматы просит жителей, гостей и туристов воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий.

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы предупреждает, что 6 марта текущего года на основании рекомендации РГП «Казгидромет» для обеспечения безопасности на автодороги и в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы будет производится профилактический спуск снежных лавин на лавиносборах № 20 (Кумбельсу), № 21 (Саркырама), сообщает zakon.kz со ссылкой на ДЧС города Алматы.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятии.

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