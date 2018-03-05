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6 марта ДЧС Алматы спустит несколько лавин

ДЧС Алматы просит жителей, гостей и туристов воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятий.

Фото : mountaintracks.co.uk5 марта 2018, 19:46

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы предупреждает, что 6 марта текущего года на основании рекомендации РГП «Казгидромет» для обеспечения безопасности на автодороги и в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы будет производится профилактический спуск снежных лавин на лавиносборах № 20 (Кумбельсу), № 21 (Саркырама), сообщает zakon.kz со ссылкой на ДЧС города Алматы.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятии.


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