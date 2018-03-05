Определились победительницы Instagram-кастинга на участие в конкурсе "Мисс Казахстан"

Теперь победительницы примут участие в финале "Мисс Казахстан" вместе с 20-ю титулованными региональными победительницами.

Жюри национального конкурса "Мисс Казахстан" отобрали Топ-10 девушек по итогам кастинга, который проводился посредством социальной сети Instagram, стартовавший в начале февраля, сообщила пресс-служба конкурса, сообщает zakon.kz.

"Всего поступило более 700 заявок. На первом этапе жюри отобрали 30 девушек. После чего был выбран Топ-10. Теперь победительницы примут участие в финале "Мисс Казахстан" вместе с 20-ю титулованными региональными победительницами", - говорится в сообщении, распространённом в понедельник.

Таким образом, в финал прошли следующие девушки - Сания Арысова (Тараз), Алёна Маркалина (Караганда), Асель Исмагамбетова Асель (Костанай), Анжелика Гит (Балхаш), Зайнура Дабидова (Алматы), Карина Гурьянова (Шымкент), Аружан Баратова (Алматы), Лиана Руденко (Уральск), Салима Бейсенгалиева (Шымкент) и Эйлем Ахметова (Алматы).

Фотографии победительниц кастинга можете найти на странице @misskazakhstan_official в Instagram.

10 марта все девушки соберутся в Астане, где начнут подготовку к финалу, который состоится 31 марта во "Дворце мира и согласия". Корону новой победительнице 31 марта передаст Гульбану Азимханова.

Отмечается, что специально к празднику весны – Наурызу - прошла официальная фотоссесия с действующей "Мисс Кахахстан" Гульбану Азимхановой (Кызылорда) от фотографа Мареты Келиговой, работы которой украшают обложки мировых глянцевых журналов. В её портфолио сотрудничество с Викторией Лопыревей, Сашей Савельевой, известными fashion-блогерами и моделями. Официальным стилистом проекта является Айнур Рыспекова.

В Instagram-кастинге могла принять участие любая девушка, гражданка Казахстан от 17 до 25 лет. Необходимо было опубликовать свою фотографию под хештэгом и отметить страницу конкурса.

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