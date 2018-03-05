На территории Алматинской области произошло землетрясение
Эпицентр расположен в 232 км на юго-восток от Алматы.
Фото : wfdd.org5 марта 2018, 20:18
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 5 марта в 19 час 23 мин 47 сек по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Энергетический класс землетрясения 8.5.
Эпицентр землетрясения расположен в 232 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.5. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.53° с.ш. 79.60° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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