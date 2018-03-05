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Мексиканский наркокартель лишился одного из своих главарей

Тело Альфонсо Энрике Контрерас Эспинозы по кличке Эль Пончо было обнаружено в палате клиники.

Фото : Télam5 марта 2018, 20:35

В Мексике убит один из главарей наркокартеля "Гольфо", сообщают Вести.ru.

Это произошло в частном госпитале в Канкуне. Тело Альфонсо Энрике Контрерас Эспинозы по кличке Эль Пончо было обнаружено в палате клиники.

Эспиноза был арестован в июле 2017 года, сообщает ТАСС. Из-за проблем со здоровьем он был направлен на лечение под полицейским надзором. Однако полиция не смогла уберечь его от наемных убийц. В палате госпиталя в момент убийства Эль Пончо также находилась жена наркодельца.

Картель "Гольфо" действует в мексиканском штате Тамаулипас. Он считается одним из старейших в Мексике, занимаются продажей и контрабандой наркотиков и оружия, похищениями, вооруженными ограблениями, вымогательством и отмыванием денег.


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