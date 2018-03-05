В Астане из-за учений перекроют дороги

В период учения будет перекрыто движение автотранспорта в районе вокзала на пересечении улиц Байтурсынова, Нажимеденова, А 62 и А 82.

6 марта текущего года в период с 00 часов 00 минут по 04 часов 00 минут на территории нового железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол» проводится плановое антитеррористическое учение, сообщает zakon.kz со ссылкой на Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления на объектах транспорта.

В рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению силовой операции, а также мероприятий по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

В период учения будет перекрыто движение автотранспорта в районе вокзала на пересечении улиц Байтурсынова, Нажимеденова, А 62 и А 82.

В этой связи жителей и гостей города просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений.

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