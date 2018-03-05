Алмалинский суд и кафе в Алматы снова "заминированы"

Экстренные службы города провели мероприятия первичного реагирования.

В Алматы неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании Алмалинского суда и в кафе «Манана». По тревоге были подняты оперативные службы города, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Как отметили в полиции, аналогичное сообщение о минировании здания суда поступало на прошлой неделе. Указанное кафе уже подвергалось ранее ранее «атаке» телефонного террориста, личность которого была установлена. Преступник был осужден.

«Сообщения о якобы заминировании суда и гостинично-развлекательного комплекса по проспекту Достык поступило сегодня. Экстренные службы города провели мероприятия первичного реагирования.

В 19:40 был дан отбой по двум объектам, взрывное устройство не обнаружено. Между тем, оперативные подразделения продолжают поиски звонившего, который будет непременного установлен, задержан и привлечен к уголовной ответственности», - сообщила официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек.

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